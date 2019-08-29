"Надо сдерживаться": Радуцкий пояснил матерную переписку в зале Рады

Михаил Радуцкий признал, что нужно себя контролировать в зале парламента / Фейсбук М.Радуцкого

Депутат фракции Слуга народа и основатель клиники Борис Михаил Радуцкий признал, что ему стыдно за свою переписку с использованием нецензурной лексики в зале Верховной Рады, которая стала достоянием общественности.

"Мне стыдно за слова, а не за переписку, потому что это моя личная переписка с моим личным другом. В течение трех суток 24 часа в сутки меня обвиняли пол страны, что я поддерживаю назначение Ульяны Супрун. А я поддерживаю совсем другого человека. Об этом я написал, но в той форме, в которой был задан вопрос", - сказал он в комментарии Украинской правде.

Радуцкий признал, что теперь находится в новом статусе народного депутата, поэтому должен контролировать себя и смириться с отсутствием личного пространства в парламенте.

"Такие слова публично – точно нельзя, но это моя личная переписка и не с руководителем партии, не с руководителем государства, а с моим личным другом. Он спросил в таком тоне – я в таком тоне ответил. Принимаю, что надо сдерживаться, я сегодня вижу, что личного у меня уже ничего не осталось", - констатировал политик.

Нардеп подчеркнул, что хорошо относится к министру здравоохранения Ульяне Супрун, однако хочет видеть главой данного министерства другого человека.

"Как к человеку к госпоже Ульяне Супрун всегда относился и отношусь с большим уважением. В переписке не о Супрун шла речь. О Черненко – да, это действительно наша кандидатура, которую мы будем выдвигать. Меня обвиняют, что я лоббирую Супрун, – я говорю: нет, мой человек – госпожа Черненко. Кстати, она уже не Черненко. И меня сейчас уже клюют, что она разведена и сменила фамилию", - подытожил депутат от Слуги народа.

Напомним, Радуцкий во время первого заседания Верховной Рады "спалил" переписку, в которой с использованием нецензурной лексики заявил собеседнику, что хочет видеть на посту министра здравоохранения "своего человека".

Ранее нардеп от Слуги народа "засветила" тайную переписку: "Петя готовит путч".