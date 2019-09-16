"Есть сумашедшие и психически больные": Богдан пофеерил по поводу фракции Слуги народа

Андрей Богдан / УНИАН

Андрей Богдан, глава Офиса президента Владимира Зеленского, в весьма экспрессивной манере прокомментировал крайне разношерстный состав фракции политсилы Слуга народа в Верховной Раде IX созываю

"Там есть сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества. Наука не установила, кто такая психически здоровый человек, у каждого из нас есть фобии, и у вас, и у меня. Нет эталона психически здорового человека. Кто-то себя чувствует животным - что мы можем сделать", - заявил он в интервью ВВС.

Читайте также"Он хороший адвокат": отец Андрея Богдана оценил его карьерный ростКроме того, Богдан не стал скрывать, как в Слуге народа планируют поступать с теми, кто пойдет против генеральной линии партии.

"Вопрос целей и идеологии. Они ссорятся, то не понимают, то требуют. Но пока они идут вместе к одной цели - мы все одна команда. Если кто-то там выйдет из команды и перестанет быть частью нашей команды - пожалуй, мы будем расценивать его врагом. Мы очень демократичны к своим врагам", − подвел итоги он.

Напомним, ранее Андрей Богдан побранил "баламутящие воду" в Украине политсилы, а также рассказал, о чем в Офисе президента говорили с коммерсантом Игорем Коломойским.

