На троих: Зеленский, Богдан и Филатов ударили по пиву

Владимир Зеленский, Андрей Богдан и Борис Филатов продегустировали пиво в Днепре / Фейсбук Ю.Мысягина

Президент Владимир Зеленский вместе с главой Офиса президента Андреем Богданом и мэром Борисом Филатовы отметили день Днепра.

Зеленский на Фестивальном причале отведал пива вместе с Богданом и Филатовым.

Соответствующее фото на своей странице в Facebook разместил волонтер Юрий Мысягин.

"Днепр, с Днём Города! Президент Украины Володимир Зеленський, глава ОП Андрей Богдан и мэр Днепра Borys Filatov, поздравили город с праздником!", - написал Мысягин в подписи под фото.

Отметим, что в Сети также опубликовано видео с кадрами, как Зеленский дегустирует пиво в Днепре.

Напомним, ранее Зеленский проинспектировал ремонт моста в Днепре и продолжил пари с Филатовым.