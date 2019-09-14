"Пари продолжается": Зеленский и Филатов оценили ремонт моста в Днепре

14 сентября 2019, 14:30

Президент оценил ремонт Нового моста в Днепре.

  • Борис Филатов и Владимир Зеленский осмотрели Новый мост после капитального ремонта informator.ua
  • Борис Филатов и Владимир Зеленский осмотрели Новый мост после капитального ремонта informator.ua
  • Борис Филатов и Владимир Зеленский осмотрели Новый мост после капитального ремонта informator.ua
  • Борис Филатов и Владимир Зеленский осмотрели Новый мост после капитального ремонта informator.ua
  • Борис Филатов и Владимир Зеленский осмотрели Новый мост после капитального ремонта informator.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и мэр Днепра Борис Филатов заявили о том, что их пари по поводу ремонта моста через Днепр продолжается.

Об этом они заявили после открытия движения по Новому мосту в Днепре, куда Зеленский приехал во время своей рабочей поездки в Днепропетровскую область.

"То, что я вижу сейчас - мост сделан в сроки, но качество моста мы не можем сейчас подтвердить. Если можно, господин мэр передаст мне лично материалы, я тогда обращусь в специальную комиссию. Пусть потом комиссия приезжает и принимает... Пари продолжается", – заявил Зеленский.

Филатов подчеркнул, что надеется на справедливое и объективное решение президента.

"Пари продолжается. Мне бы хотелось, чтобы мост не стал пахнуть Грибовичской свалкой", - добавил Филатов.

Напомним, в июле во время визита в Днепр Зеленский рассказал о том, что договорился с Филатовым, что мэр уйдет в отставку, если Центральный мост не отремонтируют до 14 сентября 2019 года.

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Днепр мост Владимир Зеленский спор пари Борис Филатов
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