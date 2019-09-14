"Пари продолжается": Зеленский и Филатов оценили ремонт моста в Днепре

Президент Украины Владимир Зеленский и мэр Днепра Борис Филатов заявили о том, что их пари по поводу ремонта моста через Днепр продолжается.

Об этом они заявили после открытия движения по Новому мосту в Днепре, куда Зеленский приехал во время своей рабочей поездки в Днепропетровскую область.

"То, что я вижу сейчас - мост сделан в сроки, но качество моста мы не можем сейчас подтвердить. Если можно, господин мэр передаст мне лично материалы, я тогда обращусь в специальную комиссию. Пусть потом комиссия приезжает и принимает... Пари продолжается", – заявил Зеленский.

Филатов подчеркнул, что надеется на справедливое и объективное решение президента.

"Пари продолжается. Мне бы хотелось, чтобы мост не стал пахнуть Грибовичской свалкой", - добавил Филатов.

Парі з Філатовим триває: Володимир Зеленський проінспектував виконання робіт із реконструкції автодорожнього мосту №2 в місті Дніпро. Відео за посиланням.https://t.co/carsYZzunj — Офіс Президента (@APUkraine) September 14, 2019

Напомним, в июле во время визита в Днепр Зеленский рассказал о том, что договорился с Филатовым, что мэр уйдет в отставку, если Центральный мост не отремонтируют до 14 сентября 2019 года.