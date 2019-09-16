"Дестабилизация ситуации": Богдан побранил "баламутящие воду" в Украине политсилы

16 сентября 2019, 12:11

Глава Офиса президента Андрей Богдан посетовал на попытки дестабилизировать ситуацию в украинском политикуме.

Андрей Богдан
Андрей Богдан / president.gov.ua

Некоторые политические силы изо всех сил пытаются добиться дестабилизации ситуации в в Украине.

Соответствующее мнение высказал Андрей Богдан, глава Офиса президента Владимира Зеленского в интервью BBC.

"Существуют два противоположных по идеологии, но общие по целям, крылья украинского политикума, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в стране и очень мечтают об ухудшении положения действующей власти.Соответственно, методы их работы не изменились за последний год, они делают то, что они привыкли делать. Поэтому соответственно, президенту нужна охрана. Мы все сильно рискуем, демонстрируя открытость. Я не хочу употреблять слово переворот, но дестабилизация ситуации - да", − заявил он.

Напомним, ранее Андрей Богдан ответил Владимиру Зеленскому по отмене переезда Офиса президента с улицы Банковая в Киеве.

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Владимир Зеленский партии политсилы Андрей Богдан офис президента
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