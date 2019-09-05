"У нас нет денег": Богдан ответил Зеленскому по отмене переезда с Банковой

Андрей Богдан ответил на реплику Владимира Зеленского / УНИАН

Между президентом Владимиром Зеленским и главой Офиса президента Андреем Богданом состоялся публичный обмен мнениями по поводу переезда ОП из помещения на улице Банковой.

Зеленский во время открытия работы Высшего антикоррупционного суда 5 сентября пошутил об отмене переезда, при этом отметив хороший ремонт в здании ВАКС.

"Кстати, я хотел бы сказать Андрею Богдану, председателю Офиса президента: ты видишь, пан Богдан? Мы не можем переехать. А люди за один месяц делают ремонт", - сказал Зеленский во время открытия работы ВАКС.

Читайте такжеСтало известно, во сколько обойдется переезд Зеленского в Украинский домПри этом присутствовавший в зале Богдан ответил на слова президента: "У нас нет денег".

Напомним, практически сразу после того, как Владимир Зеленский стал президентом, в его команде начала муссироваться тема переезда из старого здания Администрации президента.

Однако впоследствии Богдан рассказал, почему идея о переезде ОП с улицы Банковой в Киеве не была реализована.