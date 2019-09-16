Богдан без утаек рассказал, кому и почему названивал в Москву

Андрей Богдан / УНИАН

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан утверждает, что несколько раз пытался связаться с руководителем Антоном Вайно − Администрации президента РФ Владимира Путина.

Такую информацию он озвучил в интервью ВВС.

По словам Богдана, от него в сторону Вайно было пять звонков по спецсвязи. Однако, чиновники так и поговорил.

"В сентябре его секретари ответили, что Вайно пока не имеет полномочий со мной говорить", — добавил глава ОП.

Богдан также отметил, что не пытался связываться с кем-либо еще из кремлевской верхушки, в том числе с куратором вопросов Донбасса и помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

Напомним, ранее Богдан прокомментировал возможность "путча Петра Порошенко". До этого он пофеерил по поводу фракции Слуги народа, рассказав, что в ее составе есть "сумашедшие и психические больные".