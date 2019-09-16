Богдан без утаек рассказал, кому и почему названивал в Москву

Андрей Богдан детально и подробно поведал, с кем из высших коридоров российской власти пытался связаться.
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан утверждает, что несколько раз пытался связаться с руководителем Антоном Вайно − Администрации президента РФ Владимира Путина.
Такую информацию он озвучил в интервью ВВС.
По словам Богдана, от него в сторону Вайно было пять звонков по спецсвязи. Однако, чиновники так и поговорил.
"В сентябре его секретари ответили, что Вайно пока не имеет полномочий со мной говорить", — добавил глава ОП.
Богдан также отметил, что не пытался связываться с кем-либо еще из кремлевской верхушки, в том числе с куратором вопросов Донбасса и помощником президента РФ Владиславом Сурковым.
Напомним, ранее Богдан прокомментировал возможность "путча Петра Порошенко". До этого он пофеерил по поводу фракции Слуги народа, рассказав, что в ее составе есть "сумашедшие и психические больные".