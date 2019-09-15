В Слуге народа рассказали, что будет с законом о столице Украины

здание КГГА / Пресс-служба

В обновленной редакции закона о столице, по всей вероятности, будет отсутствовать пост главы Киевской городской государственной администрации.

Такую информацию озвучил замглавы фракции Слуга народа (политсилы президента Владимира Зеленского) в Верховной Раде IX созыва Александр Корниенко, сообщает портал ЛБ.

Более того, по ее словам, вместо глав областных государственных администраций планируют введение институт префектов.

"Возможно, в новой редакции закона о столице такой позиции, как глава КГГА, вообще не будет. Понятно, что сейчас она есть в Конституции, но в тех изменениях, которые мы планируем в целом по децентрализации, не будет глав ОГА", – рассказал нардеп.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил о том, что Виталий Кличко был уволен с поста главы КГГА, поскольку "Киев увяз в коррупции и мэру нужна помощь". Позднее социологи выяснили, кто является фаворитами выборов мэра в Киеве.

