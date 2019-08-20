Кличко намерен снова баллотироваться в мэры Киева

Виталий Кличко вновь будет баллотироваться в мэры Киева / Пресс-служба

Мэр Киева Виталий Кличко собирается вновь баллотироваться на пост столичного градоначальника.

В эфире 112 канала он заявил, что хочет довести до конца начатые муниципальные проекты.

"Я хочу построить в Гидропарке украинский Диснейленд, и мы уже - наработано много вещей, и уже есть - не хочу много говорить - наработки, для того, чтобы уже стартовать с этим проектом. Я хочу построить мемориал Бабий Яр, над которым начали работать еще три года назад, и это очень важный не только киевский, не только украинский, это мировой проект", - отметил Кличко.

Градоначальник добавил, что намерен достроить Подольско-Воскресенский мост, который он обещал жителям Троещины, и до конца следующего года уже планируется открыть это автосообщение.

Ранее стало известно, что у Зеленского увольнение Кличко отложили на осень.