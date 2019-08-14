У Зеленского увольнение Кличко отложили на осень

Решением этого вопроса займется уже новый Кабинет министров.
Вопрос увольнения мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации будет рассматривать уже новый состав правительства.
Новый Кабинет министров будет назначен осенью, пишет Украинская правда со ссылкой на источник в Офисе президента.
"Этот вопрос (увольнения Кличко, - ред.) будет рассматривать и решать новый состав Кабинета министров", - сказал собеседник издания.
Напомним, ранее пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук сообщил, что Кабинет министров не будет рассматривать вопрос согласования увольнения мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации.
Читайте такжеВзятка в 20 миллионов: Сытник анонсировал допрос КличкоКак сообщал Главред, 24 июля глава Офиса президента Андрей Богдан попросил Кабмин уволить Виталия Кличко с поста главы Киевской горадминистрации. Как известно, Кличко занимает пост главы КГГА с 25 июня 2014 года, то есть около пяти лет.
Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал, что Кабинет министров Украины рассмотрит вопрос о согласовании увольнения Виталия Кличко на ближайшем заседании.
Из-за отпуска премьер-министра Владимира Гройсмана заседание правительства, которое традиционно проходит в среду, два раза откладывалось.