У Зеленского увольнение Кличко отложили на осень

Кличко занимает пост главы КГГА с 25 июня 2014 года / Facebook Виталий Кличко

Вопрос увольнения мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации будет рассматривать уже новый состав правительства.

Новый Кабинет министров будет назначен осенью, пишет Украинская правда со ссылкой на источник в Офисе президента.

"Этот вопрос (увольнения Кличко, - ред.) будет рассматривать и решать новый состав Кабинета министров", - сказал собеседник издания.

Напомним, ранее пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук сообщил, что Кабинет министров не будет рассматривать вопрос согласования увольнения мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации.

Читайте такжеВзятка в 20 миллионов: Сытник анонсировал допрос КличкоКак сообщал Главред, 24 июля глава Офиса президента Андрей Богдан попросил Кабмин уволить Виталия Кличко с поста главы Киевской горадминистрации. Как известно, Кличко занимает пост главы КГГА с 25 июня 2014 года, то есть около пяти лет.

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал, что Кабинет министров Украины рассмотрит вопрос о согласовании увольнения Виталия Кличко на ближайшем заседании.

Из-за отпуска премьер-министра Владимира Гройсмана заседание правительства, которое традиционно проходит в среду, два раза откладывалось.