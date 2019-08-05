Гройсман-отпускник парализует заседания Кабмина

Владимир Гройсман, как и на прошлой неделе, находится в официальном отпуске / УНИАН

На этой неделе снова не состоится заседание Кабинета министров Украины из-за отпуска премьер-министра Владимира Гройсмана.

Пресс-секретарь главы правительства Василий Рябчук в комментарии Интерфакс-Украина сообщил, что Гройсман, как и на прошлой неделе, находится в официальном отпуске.

"На этой неделе заседания правительства под председательством премьера не будет", - сказал он.

Как известно, традиционно заседание Кабинета министров проходит каждую среду.

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Напомним, 24 июля глава Офиса президента Андрей Богдан попросил Кабмин уволить Виталия Кличко с поста главы Киевской горадминистрации. Как известно, Кличко занимает пост главы КГГА с 25 июня 2014 года, то есть около пяти лет.

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал, что Кабинет министров Украины рассмотрит вопрос о согласовании увольнения Виталия Кличко на ближайшем заседании.