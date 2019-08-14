Кабмин Гройсмана не будет рассматривать вопрос увольнения Кличко

Решение относительно судьбы Виталия Кличко, вероятно, будет принимать новый состав правительства.
Кабинет министров не будет рассматривать вопрос согласования увольнения мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук.
"Коллеги-журналисты, отвечаю всем сразу. Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с членами правительства. Принято решение, что действующим составом Правительства рассматриваться оно не будет", - написал Рябчук в Facebook.
Напомним, 24 июля глава Офиса президента Андрей Богдан попросил Кабмин уволить Виталия Кличко с поста главы Киевской горадминистрации. Как известно, Кличко занимает пост главы КГГА с 25 июня 2014 года, то есть около пяти лет.
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Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал, что Кабинет министров Украины рассмотрит вопрос о согласовании увольнения Виталия Кличко на ближайшем заседании.
Из-за отпуска премьер-министра Владимира Гройсмана заседание правительства, которое традиционно проходит в среду, два раза откладывалось.