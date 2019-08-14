Кабмин Гройсмана не будет рассматривать вопрос увольнения Кличко

Заседание Кабмина несколько раз откладывалось из-за отпуска Владимира Гройсмана / kmu.gov.ua

Кабинет министров не будет рассматривать вопрос согласования увольнения мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук.

"Коллеги-журналисты, отвечаю всем сразу. Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с членами правительства. Принято решение, что действующим составом Правительства рассматриваться оно не будет", - написал Рябчук в Facebook.

Напомним, 24 июля глава Офиса президента Андрей Богдан попросил Кабмин уволить Виталия Кличко с поста главы Киевской горадминистрации. Как известно, Кличко занимает пост главы КГГА с 25 июня 2014 года, то есть около пяти лет.

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Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал, что Кабинет министров Украины рассмотрит вопрос о согласовании увольнения Виталия Кличко на ближайшем заседании.

Из-за отпуска премьер-министра Владимира Гройсмана заседание правительства, которое традиционно проходит в среду, два раза откладывалось.