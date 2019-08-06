Кличко за последний месяц четыре раза ходил в отпуск

Виталий Кличко за месяц 4 раза ходил в отпуск / @Vitaliy_Klychko

Киевский градоначальник и глава столичной горадминистрации Виталий Кличко за последние 20 дней 4 раза ходил в отпуск.

Такую активность главы заметил депутат Киевсовета Илья Сагайдак, выложив фото заявлений Кличко на своей странице в Facebook.

Всего градоначальник написал четыре заявления об отпуске, два из которых были "без сохранения зарплаты", то есть, за свой счет. К слову, Кличко брал отпуск лишь на несколько дней - от 2 до 6.

"Никто ж не спорит, что Кличко крутой спортсмен! Просто даже в самое напряженное для него время, он идет 4 раза в отпуск за последние 20 дней. Правильно, какая разница где находится, городом и так управляют другие люди, только под ногами путается", - отметил Сагайдак.

В сети поглумились над Кличко: мол, он также устал, как стеклянный пешеходный и Парковый мосты.

"Ну устал чувак, мосты же устают!", "Отдыхать можно и нужно. Проблема, что Кличко Киевсовет не собирает уже три месяца, потому что у него нет большинства и он боится. Мэр жалуется, что ему Президент не дает работать, а сам только ходит к нему согласовать очередной отпуск...", "Один из отпусков, в соответствии с КЗОТ, должен быть не менее 14 дней. Только за 2 месяца он взял 16 дней", - писали юзеры.

Ранее Кличко нарвался на троллинг после привета Богдану.