"Мэр из тебя, как марлевые трусы": Кличко нарвался на троллинг после привета Богдану

Виталий Кличко передал привет Андрею Богдану / @Vitaliy_Klychko

Мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Twitter сообщение, в котором передал привет главе Офиса президента Андрей Богдану.

"Привет Андрею и Богдану! Вавришу и Андрею, чтобы ребята не перепутали. Спорт воспитывает волю к победе. Честной и открытой, когда не соврешь и не спрячешься за чью-то спину...", - написал Кличко под фото, где он катается на доске по воде.

Отметим, что сообщение Кличко активно прокомментировали пользователи:

"Хороший спортсмен не обов`язково хороший мер , політик і тд … Те що ти добрий спортсмен то мер і політик слабі з тебе як марлеві труси …", - пишет Yo-Landi.

"Виталя ты долбо*б? Ты пытаешься по соревноваться в остроумие и юморе с людьми которые лучшие в этом деле) Не надо этого делать Посмотри на Порошенко и сделай выводы) Просто мирно уйди на*уй", - предложил @Surovyy_UA.

"Агов їбанько, коли облогу Борщагівки знимеш? Люди на роботу потрапити не можуть вчасно", - напомнил о проблемах Киева Зіновій Зрадченко.

"Ех Віталя, не ганьбися.Краще б ти залишався спортсменом, а так може і сядеш, Джуліані не допоможе", - добавил @alexhava.

Напомним, ранее сообщалось о том, что очередное заседание Кабинета министров Украины не состоится из-за того, что в отпуске находится премьер-министр Владимир Гройсман.

Позднее, 4 августа, Виталий Кличко был замечен на борту самолета, покидающего пределы Украины.