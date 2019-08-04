Кличко покинул Украину: мэра видели в самолете - фото

Виталий Кличко покинул Украину / Facebook Виталий Кличко

Градоначальник украинской столицы Виталий Кличко, который ранее ответил на шутку главы Офиса президента Андрея Богдана и пообещал позвонить Трампу, утром в воскресенье, 4 августа, покинул Киев.

По информации, около 08:00 утра киевский мэр был на борту самолета. Заметила Кличко журналист Ирина Каспарова, она же разместила фото с борта самолета, где она позирует вместе с Кличко, на своей странице в соцсети Facebook. При этом фото она разместила с пометкой "только для друзей", в публичном доступе его нет.

"С чемпионом мира на борту. Хорошее начало отпуска", - написала Каспарова, передает Страна.

Отметим, вид у Кличко расслабленный, он улетел в белой футболке и кепке.

Виталий Кличко улетел / Facebook/ Ирина Каспарова

Напомним, 24 июля глава Офиса президента Андрей Богдан попросил Кабмин снять с должности главы Киевской ГГА Виталия Кличко.

Письмо Богдана с соответствующим обращением к правительству было направлено на адрес министра Кабмина Александра Саенко.

Пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук получение письма подтвердил.

Читайте такжеПорошенко с семьей двумя самолетами улетел из Украины - СМИ26 июля глава украинского правительства Владимир Гройсман пообещал, что Кабинет министров Украины рассмотрит вопрос о согласовании увольнения Виталия Кличко, главы Киевской городской государственной администрации, на ближайшем заседании.

"История проходит абсолютно логично… Так или иначе, он слагает свои полномочия, а далее вопрос назначения, назначит президент Кличко или не назначит. Я не могу сказать, я на эту тему с президентом не говорил", - сказал Гройсман.

30 июля стало известно, что заседание правительства, на котором планировали рассмотреть увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации, не состоится.

31 июля Кличко укатил в США, где провел встречу с Рудольфом Джулиани – бывшим мэром Нью-Йорке и личным адвокатом президента США Дональда Трампа.