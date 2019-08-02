"Трампу позвоню по поводу этого черта": Кличко ответил на мем Богдана

Виталий Кличко ответил на мем Андрея Богдана / thebabel.com.ua

Киевский городской голова Виталий Кличко ответил на шутку главы Офиса президента Андрея Богдана.

Мэр Киева прислал в адрес издания theБабеля фото с его встречи с экс-мэром Нью-Йорка и адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани. При этом в уста Джулинани вложили фразу: "Щас Трампу позвоню по поводу этого черта...".

Отметим, что эти слова являются отсылкой к ситуации, когда президент Владимир Зеленский выгнал с рабочей встречи в Борисполе секретаря местного горсовета Ярослава Годунка и пообещал уточнить о нем информацию в СБУ. Тогда Зеленский сказал: "Сейчас Баканову позвоню насчет этого черта".

Как известно, накануне Богдан в своем Facebook подшутил над Кличко. "Бл*дь, скажите, он Андрей или Богдан?", - разместил он цитату на фоне фотографии мэра столицы.