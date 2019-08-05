Кличко укатил в отпуск с разрешения Зеленского

В Сети стало известно содержание документа об отпуске мэра Киева Виталия Кличко.
Киевский градоначальник и глава столичной горадминистрации Виталий Кличко официальной ушел в отпуск, который продлится до 9 августа.
Соответствующая информация содержится в распоряжении Киевского городского главы №693 от 2 августа.
"По согласованию с Президентом Украины отбываю в ежегодный основной отпуск сроком на 5 календарных дней с 5 по 9 августа 2019 года", – говорится в документе.
Напомним, ранее сообщалось о том, что очередное заседание Кабинета министров Украины не состоится из-за того, что в отпуске находится премьер-министр Владимир Гройсман.
Позднее, 4 августа, Виталий Кличко был замечен на борту самолета, покидающего пределы Украины.