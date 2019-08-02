"Еще один устал": в Киеве обвалился мост через Днепр

В Киеве обвалились части конструкции моста через Днепр / Скриншот

В пятницу, 2 августа, в Киеве рухнули части бетонной конструкции пешеходного (Паркового) моста через Днепр, соединяющего Труханов остров с центральной частью города.

При этом конструкции моста, обвалившиеся прямо под одну из опор сооружения, засняли на видео очевидцы происшествия.

"Еще один мост устал. На этот раз не выдержал Пешеходный на Труханов остров, часть бетонной конструкции обвалилась", – говорится в подписи к видео в паблике "Киев Оперативный" в Facebook.

Еще один мост устал? На этот раз - Пешеходный мост на Труханов остров не выдержал, часть бетонной конструкции обвалилась. Что делать будем с этими мостами? Опубліковано Киев Оперативный Пʼятниця, 2 серпня 2019 р.

Напомним, недавно в Киеве на пешеходно-велосипедном мосту случилось новое ЧП: образовались новые трещины на боковых панелях.