На скандальном мосту Кличко снова треснуло стекло: на этот раз боковое

На мосту Кличко треснуло уже боковое стекло / kiev.informator.ua/

В Киеве на пешеходно-велосипедном мосту Кличко, на котором сразу после открытия потрескались прозрачные панели, появищись новые трещины.

29 июля очевидцы обнаружили, что боковое стекло сразу за перилами раскрошилось. Треснула всего одна секция, территория вокруг стекла огорожена, передает Информатор.

Сотрудники муниципальной охраны отказались комментировать ситуацию – мол, только заступили на смену и о происшествии ничего не знают.

Мост Кличко распадается по частям - треснуло боковое стекло / kiev.informator.ua

В сети бурно отреагировали на новое ЧП – кто-то считает, что это проделки вандалов, кто-то говорит, что идет "усадка" моста, а кто-то и вовсе предложил снести сооружение – чтобы не рухнуло с людьми.

"Столько денег в этот мост вбухать, а он трещит по швам… Позор", - написал Ролс Маг.

"Он аварийный. Какой Кличко, такой и мост. Его надо закрыть и назначить международную инженерную экспертизу, от греха подальше", - считает Михаил Билека.

"Разбирать его нужно, пока не рухнул", - отметил Рома Леонтьев.

"Снесите нахрен этот мост. Бюджет страны не резиновый", - возмутилась Алиса Гут.

"Мост усадку дает", - считает Роман Юркив.

Напомним: