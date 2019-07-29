На скандальном мосту Кличко снова треснуло стекло: на этот раз боковое

29 июля 2019, 16:14

Такими темпами скоро на сооружении будет больше огражденных мест, чем пешеходных.

Мост Кличко, трещина, стекло
На мосту Кличко треснуло уже боковое стекло / kiev.informator.ua/

В Киеве на пешеходно-велосипедном мосту Кличко, на котором сразу после открытия потрескались прозрачные панели, появищись новые трещины.

29 июля очевидцы обнаружили, что боковое стекло сразу за перилами раскрошилось. Треснула всего одна секция, территория вокруг стекла огорожена, передает Информатор.

Сотрудники муниципальной охраны отказались комментировать ситуацию – мол, только заступили на смену и о происшествии ничего не знают.

Мост Кличко, стекло, трещина
Мост Кличко распадается по частям - треснуло боковое стекло / kiev.informator.ua

В сети бурно отреагировали на новое ЧП – кто-то считает, что это проделки вандалов, кто-то говорит, что идет "усадка" моста, а кто-то и вовсе предложил снести сооружение – чтобы не рухнуло с людьми.

"Столько денег в этот мост вбухать, а он трещит по швам… Позор", - написал Ролс Маг.

"Он аварийный. Какой Кличко, такой и мост. Его надо закрыть и назначить международную инженерную экспертизу, от греха подальше", - считает Михаил Билека.

"Разбирать его нужно, пока не рухнул", - отметил Рома Леонтьев.

"Снесите нахрен этот мост. Бюджет страны не резиновый", - возмутилась Алиса Гут.

"Мост усадку дает", - считает Роман Юркив.

Напомним:

  • 25 мая мэр Киева Виталий Кличко открыл новый пешеходно-велосипедный мост, соединяющий Владимирскую горку и Арку дружбы народов. Мост имеет ломаную форму, изгибы. Длина мостового перехода - почти 212 м, он построен из бетона и стекла. Покрытие - из гусасфальту. Стоимость строительства - 275 млн грн.
  • 26 мая Кличко сообщил о поврежденном стекле на двух фрагментах стеклянного настила на мосту. В тот же день мост закрыли. Полиция Киева открыла уголовное производство по факту порчи стекла на мосту как умышленное повреждение имущества.
  • Позже на скандальном мосту Кличко в Киеве заметили новые трещины.
  • Также в НАБУ завели дело из-за растрат средств при строительстве моста Кличко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Киев стекло трещина новости Украины мост Кличко
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

16:14
На скандальном мосту Кличко снова треснуло стекло: на этот раз боковое
15:55
"Украина — жертва": Безсмертный назвал конечную цель "Минска" для России Видео
15:55
Ударили в грудь ножом: в ЮАР убили украинского туриста
15:43
"Нож в спину, дома дочь": Старый немец убил заробитчанку с Украины, появились жуткие подробности
15:25
"Хорошо, что не заправил в трусы": в Сети насмехаются над Порошенко из-за пиджака
15:25
Тропическая погода в Киеве: после жары "шуранул" дождь, град и появилась "река" Видео
15:10
Женщина за рулем "японца" устроила чудовищное смертельное ДТП в Киеве - фото Фото
15:10
В Минфине рассказали, сколько украинцев укатило на заработки за рубеж
14:49
Наказать за Крымский мост: представитель Зеленского в Крыму сделал важное заявление
14:45
Внезапно умер известный украинский режиссер Видео
14:45
Готовимся к худшему: у Зеленского рассказали, как Украина ожидает конец транзита газа из РФ в Европу
14:44
Внештатным советником Зеленского стал экс-медийщик Пинчука
14:29
В Украине закрыли список коррупционеров
14:16
Скандального Глуховерю уволили с должности главы полиции Днепропетровщины Видео
14:09
"Говнюк" и "скотина": "слуги народа" обматюкали экс-нардепов на интенсиве в Трускавце
14:05
Отец Гандзюк встречался с Зеленским: подробности Видео
13:56
В Москве рассказали, сколько российских паспортов раздали украинцам
13:52
Зеленский не получит тотальный контроль над фракцией Слуги народа в парламенте - эксперт
13:32
Труп в киевском метро: на Золотых воротах внезапно умер мужчина
13:17
Грозы, град и шквалы: в Украине объявили штормовое предупреждение
12:54
Стало известно, как кума Путина Медведчука отстранили от Минского процесса
12:44
"Понаехавшая худоба, дебилы, позорище": в Сети обсуждают скрепы на параде в Крыму - фото Фото Видео
12:29
Контрольный в голову и сердце: мощная магнитная буря конца июля принесет проблемы с сосудами Видео
12:19
"Сняли, что было": Разумков пояснил, почему для школы Слуги народа выбрали самый дорогой отель Трускавца
12:14
Погода обещает украинцам приятные сюрпризы – синоптик Видео
11:59
СМИ назвали кандидата на должность посла Украины в США
11:56
В команде Зеленского рассказали, возвратит ли Киев поставки воды в Крым
11:54
Меркель смотрела сериал Слуга народа: Климкин раскрыл тайну бундесмамы
11:40
"Судный день" для евробляхеров: кого напугал закон про евробляхи и что будет после 24 августа
11:31
"Как тараканов травят, тошнит, ад": в России пылает тайга, власть гордо молчит, народ плачет - видео Фото Видео
11:31
В Зе-команде рассказали, какой будет деолигархизация
11:23
Посол США поведал, что насоветовал Зеленскому перед его встречей с Трампом
10:58
У Зеленского рассказали, когда новая Рада начнет работу
10:55
Выстрел в голову: в РФ убили известного спортсмена
10:50
"Дмитрия убили, это не самоубийство": появились новые подробности гибели Тымчука
10:49
2+2 и УНИАН ТВ будут транслировать матчи Украинской Премьер-лиги 2019
10:36
"Раковая опухоль": Эксперт оценил опасность от предоставления Донбассу особого статуса
10:33
Жесткий критик России уходит с поста главы Нацразведки США
09:58
Кровавая бойня в США: копы прихлопнули стрелка Видео
09:54
СМИ узнали всех претендентов от Зеленского на пост премьера
09:35
Нет стимулов и поощрений: в ОБСЕ озвучили главные минусы закона об украинском языке
09:12
"Калька неудачников": в Слуге народа разнесли идею о переименовании РФ в Московию
09:09
Колонизаторы против негров: как благодаря путинскому скотству у России появился шанс мнение
09:02
Голая, мертвая, в чемодане: в Москве изуверски зарезали популярную секс-блогершу, появились подробности Фото
08:55
По-корейски, в собственном соку и быстрые маринованные: как закрыть помидоры на зиму, рецепты Фото Видео
08:17
Война и конкуренция: почему Слуга Народа не сможет узурпировать власть, даже если захочет мнение
08:15
Хладнокровное убийство в Харькове: посреди улицы застрелили парня Фото
07:54
Усилить контрразведку, убрать борьбу с коррупцией: Данилюк рассказал о реорганизации СБУ Видео
07:33
Без шин и коктейлей Молотова не считается, или Чем закончатся протесты в РФ мнение
07:32
Кто возглавит правительство Владимира Зеленского
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять