На скандальном мосту Кличко в Киеве заметили новые трещины

В Киеве на пешеходно-велосипедном мосту, на котором сразу после открытия потрескались прозрачные панели, образовалась новая трещина.

Очевидцы обнаружили повреждения у основания одного из ограждений. Кроме того, на мосту также заметно ослабли тросы ограждения.

Трещина размером с палец появилось на крайней опоре перила со стороны Владимирской горки, отмечает Информатор.

Напомним, ранее сообщалось, в Киеве треснул помпезно открытый Кличко новый пешеходно-велосипедный мост.

Также ранее в Киеве на новом мосту еще одно стекло "устало".

17 июня водитель на серебристом Mercedes Benz GL заехал на стеклянный пешеходно-велосипедный мост в Киеве. Позже активистам удалось найти Mercedes нарушителя. Нахальной выходкой отличился водитель 1993 г.р.

Затем копы поймали пьяного водителя, который хотел заехать на мост Кличко.