В Киеве нашли Mercedes "настоящего оленя", который колесил по мосту Кличко

Джип колесил по мосту Кличко / facebook.com/makahon

17 июня киевлян разгневал "настоящий олень", колесящий на джипе по мосту Кличко. К концу дня автомобиль марки Mercedes, который вызвал ажиотаж в Сети, нашли.

Отметим, очевидцы сообщили, что это был серебристый Mercedes Benz GL.

"Водитель, такой смелый, 1993 года рождения сбежал и в страхе получения админ штрафа спрятался дома. Данная статья не предусматривает глубокое насильственное проникновение. Друг, выходи по добру по здорову на кохве", - написал на своей странице в Facebook журналист Влад Антонов, который нашел нарушителя.

По его словам, автомобиль стоит в подземном паркинге на Печерске.

Нашли джип, который колесил по мосту Кличко / Facebook/Vlad Antonov

В свою очередь, патрульные полицейские установили личность владельца авто, которое въехало на пешеходный мост в Киеве, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

Кличко поблагодарил "всех неравнодушных киевлян, пользователей сети, кто отреагировал и помогал выявить этих "любителей прекрасного".

"Я сразу переслал фото, обратился в патрульную полицию Киева. Правоохранители уже установили личность владельца авто и место его фактического нахождения, а также - где находится автомобиль", - написал мэр.

Сейчас патрульные устанавливают лиц, которые могли быть очевидцами правонарушения.

Напомним, 17 июня, в понедельник, в социальной cети Facebook некий Дмитрий Макогон разметил видео и фото, на которых зафиксировано, как по пешеходно-велосипедному мосту вальяжно разъезжает серебристый Mercedes Benz GL.

Увидев подобное нахальство, ведь мост предназначен для пешеходов и велосипедистов, пользователи Сети стали активно возмущаться, и назвали водителя "настоящим оленем".