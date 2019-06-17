Киевлян разгневал "настоящий олень", колесящий на джипе по мосту Кличко

На мосту Кличко в Киеве заметили джип / facebook.com/makahon

Скандальный мост Кличко, который построили между аркой Дружбы народов и парком Владимирская горка и с помпой открыли в конце мая на день Киева, опять оказался в центре скандала.

17 июня, в понедельник, в социальной cети Facebook некий Дмитрий Макогон разметил видео и фото, на которых зафиксировано, как по пешеходно-велосипедному мосту вальяжно разъезжает серебристый Mercedes Benz GL.

Увидев подобное нахальство, ведь мост предназначен для пешеходов и велосипедистов, пользователи Сети стали активно возмущаться.

"У нас автомобілістам усе можна. Справжній олень", - под видео оставила комментарий Таня Молчанова.

"Город победившего автобыдла", - добавила Ксения Заева.

Люди вспомнили и трещины на мосту, которые стали на нем появляться сразу после открытия.

"А потом спрашиваем, почему стёкла полопались. Вандалы стреляли. Ага", - отметила Ольга Романова.

"Це маломобільний містятин, йому важко ходити", - убежден Сергей Пасюта.

Добавим, что публикация пользователя Сети Дмитрия Макогона, который и разместил фото и видео с джипом, появилась на официальной странице пешеходно-велосипедного моста.

К слову, там тоже началась жаркая дискуссия. Люди не стесняются в выражениях. "Дебилы, где полиция, дураки", - появляются под публикацией гневные комментарии.

Напомним, ранее сообщалось, в Киеве треснул помпезно открытый Кличко новый пешеходно-велосипедный мост.

Также ранее в Киеве на новом мосту еще одно стекло "устало".