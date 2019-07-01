"Новый флешмоб для быдла?": копы поймали пьяного водителя, который хотел заехать на мост Кличко

Еще один "олень" пытался насладиться видом пешеходного моста из салона авто / Facebook/kyivpatrol

Киевские патрульные рано утром 30 июня остановили мужчину, который хотел заехать на пешеходный мост Кличко.

Копы увидели, как водитель автомобиля SsangYong совершил проезд по газону и пытался заехать на пешеходный мост, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Киева.

Патрульные остановили водителя за нарушение ПДД и при проверке его документов обнаружили у мужчины явные признаки алкогольного опьянения – драггер показал 0,58 промилле, в то время, как допустимое содержание алкоголя в крови – 0,2 промилле.

Патрульные составили на водителя протокол по ч.1 ст.130 (Управление в состоянии опьянения) КоАП и постановление по ч.1 ст.122 КУоАП за совершенное им нарушение ПДД.

В крови водителя установили немалую дозу алкоголя / Facebook/kyivpatrol

Водителя остановили прямо перед тем, ка кон пытался вьехать на пешеходный мост / Facebook/kyivpatrol

Патрульные полицейские отметили, что за июнь текущего года они обнаружили 1049 водителей в состоянии опьянения. Копы призвали граждан не садиться за руль после употребления алкоголя и напомнили об административной ответственности за такое правонарушение - штраф 10.200 гривен и год лишения права управления за первое такое нарушение в течение года.

В сети не подбирали слов, назвав водителя "быдлом", и требовали показать лицо нарушителя.

"Новый флешмоб для быдла? Проехать по пешеходному мосту", "Когда вам уже разрешат их отстреливать, хотя бы резиной...", "Зачем лицо замазали?", - писали юзеры.

Ранее киевлян разгневал "настоящий олень", колесящий на джипе по мосту Кличко.