Многострадальный мост Кличко вновь попал под раздачу: теперь возмущены велосипедисты

На мосту Кличко велодорожка односторонняя, а в документации проекта две полосы / facebook.com/kyivbikecity

На велосипедной дорожке моста Кличко нанесли постоянную пластиковую дорожную разметку.

Однако, она отличается от той, которую планировали в проекте и противоречит двусторонней направленности велодвижения на мосту. На эту не состыковку обратили внимание в общественной организации Киев - велосипедный город.

Изначально разметка выглядела как очень широкая односторонняя дорожка, но в документации были указаны две полосы движения, разделенные пунктирной линией. Активисты надеялись, что постоянное покрытие сделают согласно проекту.

Вот так должна выглядеть велодорожка согласно документации

Но разметку для велосипедистов сделали односторонней.

"Напомним, что дорожная пластиковая разметка, имеет гарантийный срок эксплуатации до 4 лет и четко прописана в тендерной документации на строительство мостового перехода (Дефектный акт №28): две сплошные линии 1.1 с двух сторон велодорожки общей протяженностью 420 метров; разрешающая пунктирная линия 1.5 по середине велодорожки длиной 210 ​​метров; пиктограммы велосипеда 1.29 - общей площадью 157 квадратных метров (это примерно 35 шт. пиктограмм). Как должна была выглядеть велодорожка на мосту - изображено на визуализации. А вот куда делась не нанесенная "лишняя" разметка, указанная в тендерной закупке - загадка?", - написано в посте.

Согласно тендерной документации, на мосту должна быть двухсторонняя велосипедная разметка / facebook.com/kyivbikecity

Ранее киевлян разгневал "настоящий олень", колесящий на джипе по мосту Кличко.