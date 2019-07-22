"Отмыли" миллионы: в НАБУ завели дело из-за растрат средств при строительстве моста Кличко

Мост Кличко между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов / УНИАН

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство из-за вероятной растраты во время строительства моста Кличко.

Работники КП Инженерный центр не провели архитектурный конкурс, несмотря на требования законодательства, передает Bihus.Info.

Журналисты издания Наши деньги установили, что мост между парками Крещатик и Владимирская горка построили с многочисленными нарушениями законодательства:

Государственная архитектурная инспекция выдала разрешение на строительство, хотя у заказчика не было всех документов. Уже после получения разрешения проект был изменен, в результате чего стоимость выросла на 100 млн грн. Архитектурного конкурса на проект моста так и не состоялось, а заказ отдали фирме, которая связана с Виталием Кличко.

Ранее представители КГГА позиционировали городов как результат конкурса 2013-го года, но после скандала со швейцарскими архитекторами, которые заявили, что украинцы построили мост по их проекту, в КГГА официально признали нарушение закона: никакие идеи или концепции участников конкурса 2013 года года не использовались, а строительство происходит по собственной концепцией ООО Проектные системы ЛТД.

После публикации журналисты обратились к юристам Тисни (Bihus.Info), а те сообщили Национальному антикоррупционному бюро Украины о признаках возможного правонарушения, предусмотренного ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Нарушителям "светит" от 7 до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Ранее, 25 мая мэр Киева Виталий Кличко открыл новый пешеходно-велосипедный мост, соединяющий Владимирскую горку и Арку дружбы народов. Мост имеет ломаную форму, изгибы. Длина мостового перехода - почти 212 м, он построен из бетона и стекла. Покрытие - из гусасфальту. Стоимость строительства - 275 млн грн.

26 мая Кличко сообщил о поврежденное стекло на двух фрагментах стеклянного настила на мосту. По его словам, не исключено, что механическое повреждение могло произойти снизу моста. Рассматривается версия, что по мосту стреляли, заявил Кличко.

В тот же день мост закрыли. Полиция Киева открыла уголовное производство по факту порчи стекла на мосту как умышленное повреждение имущества.

Отметим, на скандальном мосту Кличко в Киеве заметили новые трещины.