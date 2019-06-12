"Мост Кличко" не получил разрешение на эксплуатацию: к делу подключилась прокуратура Киева

12 июня 2019, 17:16

По информации Департамента государственной архитектурной строительной инспекции от 28 мая, новый пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов не был принят в эксплуатацию.

Мост Кличко между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов обошелся Киеву в 275 млн грн
Мост Кличко между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов обошелся Киеву в 275 млн грн / УНИАН

Прокуратура Киева осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту завладения должностными лицами средствами, выделенными на строительство мостового пешеходно-велосипедного перехода между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов, который не был принят в эксплуатацию.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН письме процессуального руководителя в производстве – прокурора отдела прокуратуры города Ирины Игнатюк к Киевскому горсовету.

В письме прокурора отмечается, что согласно информации Департамента государственной архитектурной строительной инспекции от 28 мая, этот мост не был принят в эксплуатацию.

"Согласно ст. 39 закона "О регулировании градостроительной деятельности", эксплуатация завершенных строительством объектов, не принятых в эксплуатацию, запрещается", - сказано в письме.

В то же время, как подчеркивает Игнатюк, согласно закону, к компетенции городского совета относится осуществление надзора за состоянием законности на территории столицы и государственного контроля за соблюдением законодательства, утвержденной градостроительной документации при планировании и застройке соответствующих территорий.

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"Учитывая изложенное, с целью предотвращения нарушения прав киевлян и гостей города на безопасное передвижение по городу, создание надлежащих условий для их проживания и досуга прошу безотлагательно принять исчерпывающие меры с целью безопасного пользования указанным пешеходно-велосипедным переходом после принятия его в эксплуатацию", - отмечает прокурор.

"Прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве от 14 мая по факту завладения служебными лицами КП "Инженерный центр КГГА", ООО "Проектные системы ЛТД", ООО "Спецавто-СТРОЙ" денежными средствами, выделенными на строительство мостового пешеходно-велосипедного перехода между парками "Крещатый" и "Владимирская горка" в городе Киеве по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса", - говорится в документе.

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Как сообщалось ранее, 25 мая мэр Киева Виталий Кличко открыл новый пешеходно-велосипедный мост, соединяющий Владимирскую горку и Арку дружбы народов. Мост имеет ломаную форму, изгибы. Длина мостового перехода - почти 212 м, он построен из бетона и стекла. Покрытие - из гусасфальту. Стоимость строительства - 275 млн грн.

26 мая Кличко сообщил о поврежденное стекло на двух фрагментах стеклянного настила на мосту. По его словам, не исключено, что механическое повреждение могло произойти снизу моста. Рассматривается версия, что по мосту стреляли, заявил Кличко.

В тот же день мост закрыли. Полиция Киева открыла уголовное производство по факту порчи стекла на мосту как умышленное повреждение имущества.

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Киев прокуратура мост Кличко
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