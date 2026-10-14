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ВСУ продвинулись на Сумщине и отбили атаки россиян на нескольких направлениях – ISW

Виталий Кирсанов
14 октября 2026, 10:47
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Согласно оценкам аналитиков ISW, украинские защитники недавно продвинулись к северо-востоку от Сум.
ВСУ продвинулись в Сумской области
ВСУ продвинулись в Сумской области / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

  • ВСУ продвинулись в Сумской области
  • На Лиманском и Константиновском направлениях продолжаются бои
  • ВСУ контратакуют в районе Доброполья

Украинские военные смогли продвинуться на северо-востоке Сумской области и сорвать ряд наступательных попыток российских войск на других участках фронта. В то же время армия РФ продолжает атаковать на Харьковском, Лиманском и других направлениях, однако подтвержденных успехов на большинстве из них нет.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

видео дня

ВСУ продвинулись в Сумской области

Согласно оценкам аналитиков ISW, украинские защитники недавно продвинулись к северо-востоку от Сум. Об этом свидетельствуют геолокационные видеозаписи, опубликованные 12 октября. На кадрах зафиксировано продвижение ВСУ к юго-востоку от Юнаковки.

На севере Харьковской области российские войска 12 и 13 октября продолжали наступательные действия, однако добиться продвижения не смогли.

В районе Купянска российские военные, по имеющимся сообщениям, используют украинских гражданских как живой щит, пытаясь обеспечить себе условия для отступления. Такие действия нарушают нормы международного гуманитарного права.

Кроме того, источник, освещающий действия Западной группировки войск РФ, сообщил об атаках российских сил 13 октября к юго-востоку от Боровой. При этом аналитики ISW не обнаружили подтверждений продвижения оккупантов на этом участке.

На Лиманском и Константиновском направлениях продолжаются бои

На Лиманском направлении 12 и 13 октября российские войска сосредоточили усилия на атаках в самом Лимане и севернее города - в направлении Колодезей. Однако закрепиться на новых позициях им не удалось: украинские военные проводили контратаки.

В районе Часового Яра российские подразделения недавно пытались проникнуть на позиции ВСУ к северо-западу от города. В ответ украинские силы нанесли удар по российским позициям в восточной части Клинового. Эти события подтверждаются геолокационными видеозаписями, обнародованными 12 октября.

На Константиновском направлении российская армия 12 и 13 октября атаковала в черте города, западнее него, а также к юго-западу от Дружковки. Подтвержденных территориальных успехов на этих участках аналитики не зафиксировали.

ВСУ контратакуют в районе Доброполья

На Добропольском направлении российские войска недавно пытались проникнуть на украинские позиции к югу от города. Украинские защитники ответили ударами по российским военным в западных частях Матяшевого и Светлого, расположенных южнее Доброполья.

На Александровском направлении российская армия 12 и 13 октября продолжала наступать, но не смогла добиться успехов. В то же время украинские силы проводили контратаки в направлении Федоровки.

Не удалось продвинуться вперед российским оккупантам и на Гуляйпольском направлении. Попытки наступления здесь предпринимались 11 и 12 октября, однако подтвержденных территориальных достижений зафиксировано не было.

Доброполье
Доброполье / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Главред писал, что Силы обороны полностью контролируют Купянск, а попытки оккупантов проникнуть в город заканчиваются провалом. Крупных наступательных операций на этом направлении противник пока провести не может. Об этом заявил командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука" в интервью Главреду.

13 октября аналитики DeepState обновили интерактивную карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Российские войска продвигаются вблизи трех населенных пунктов в Донецкой области.

Напомним, 8 октября аналитики DeepState обновили интерактивную карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Оккупационные войска РФ продвинулись в Запорожской области.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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