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Промывка водой и высокая температура: как правильно сушить грибы

Марина Иваненко
14 октября 2026, 09:26
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Неправильная температура и избыточная влажность могут испортить сушеные грибы. Как подготовить лесной урожай, проверить его готовность и защитить от плесени.
Как правильно сушить грибы, чтобы сохранить их аромат
Как правильно сушить грибы, чтобы сохранить их аромат / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

  • Как правильно сушить грибы
  • Какую температуру следует соблюдать
  • Как хранить грибы без плесени

Осенний грибной сезон в разгаре, и многие любители "тихой охоты" стремятся сохранить свой урожай на зиму. Однако неправильно подобранная температура, избыточная влага или неподходящая тара могут превратить отборные белые грибы в испорченный продукт, пригодный лишь для мусорного ведра. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает польское издание Pysznosci.pl, грибы очень чувствительны к условиям заготовки, поэтому для сушки следует выбирать только здоровые, упругие и неповрежденные насекомыми экземпляры. Соблюдение основных правил подготовки, сушки и хранения поможет избежать разочарований и сохранить насыщенный аромат лесных даров для зимних блюд.

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Почему грибы нельзя мыть перед сушкой

Самая распространённая ошибка новичков - промывание грибов под проточной водой. Впитывая влагу, они сохнут значительно дольше и теряют ярко выраженный аромат. Вместо воды эксперты советуют использовать нож, щеточку или сухое бумажное полотенце для удаления земли, песка и хвои. В случае сильного загрязнения можно протереть гриб слегка влажной тряпкой, после чего сразу вытереть его насухо.

Равномерная нарезка - залог качественного результата

Хаотичная нарезка приводит к тому, что мелкие и тонкие кусочки высыхают слишком быстро и могут подгореть, тогда как толстые остаются влажными внутри. Оптимальная толщина ломтиков для сушки составляет 3–5 мм. Это обеспечивает равномерное высыхание всей партии и упрощает контроль за процессом.

Температурный режим: спешка вредит

Попытка ускорить процесс, установив температуру в духовке на уровне 100 °C и выше, может привести к тому, что грибы станут слишком твёрдыми, потемнеют и потеряют часть своего вкуса и аромата.

В специальной сушилке следует соблюдать температурные рекомендации производителя прибора.

В духовке оптимальная температура для сушки грибов обычно составляет 40–50 °C при включенной конвекции (вентилятора). Дверцу духовки следует держать слегка приоткрытой, чтобы влага могла свободно выходить.

Видео о том, как правильно сушить грибы, можно посмотреть здесь:

Как проверить готовность

Правильно высушенный кусочек гриба лёгкий и сухой, ломается при сгибании, но не рассыпается в пыль. Если кусочек остаётся гибким и напоминает резину, сушку нужно продолжить, поскольку остаточная влага может привести к появлению плесени при хранении.

Правила длительного хранения

Перед расфасовкой высушенные грибы должны полностью остыть. Хранить их рекомендуется в чистых, сухих стеклянных банках с винтовыми крышками. Тару следует поставить в темный шкаф подальше от источников влаги и пара, в частности от плиты и посудомоечной машины.

Сколько нужно варить грибы
Сколько нужно варить грибы / Инфографика: Главред

В течение первых недель следует периодически осматривать содержимое банок. Если на стенках появился конденсат, заметны пятна или ощущается неприятный запах, такие грибы нельзя просто пересушить или пытаться восстановить. Их необходимо выбросить.

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Об источнике: Pysznosci

Pyszności - это название кулинарной книги и одноимённого сайта на польском языке, которое можно перевести как "Вкусности". Содержит рецепты и кулинарные идеи, ориентированные на приготовление разнообразных блюд и десертов.

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