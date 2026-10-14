Исчез свет, графики не действуют: в Киеве ввели аварийные отключения

Что сообщили в ДТЭК:
- Из-за атаки РФ в некоторых районах Киева перестали действовать графики отключений
- Аварийные отключения отменят после завершения восстановительных работ
14 октября в Киеве ввели графики стабилизационных отключений света. Однако около 07:23 они перестали действовать. Об этом в ДТЭК предупредили жителей пяти районов столицы.
В Дарницком, Днепровском, Печерском, Соломенском и части Голосеевского районов Киева ввели аварийные отключения света из-за атаки страны-агрессора России.
"Графики стабилизационных отключений в этих районах временно не действуют", - говорится в сообщении.
В ДТЭК подчеркнули, что восстановительные работы уже начались, чтобы свет вернулся как можно скорее во все дома.
Украинцы могут остаться без воды во время отключений света
Главред писал, что, по словам директора ассоциации "Укрводоканалекология" Александра Шкиня, в Украине могут ввести графики подачи воды во время длительных отключений электроэнергии.
Он пояснил, что хотя автономные источники питания способны поддерживать давление в сети, его может не хватать для подачи воды на верхние этажи многоэтажек.
Отключения электричества в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что 14 октября в некоторых регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии. Также ограничения на потребление будут действовать для промышленности и бизнеса.
Ранее сообщалось, что в Киеве отказались от привычного разделения потребителей на очереди и подочереди при составлении графиков стабилизационных отключений электроэнергии. Теперь график формируется отдельно для каждого дома с учетом особенностей подключения к электросети.
Накануне стало известно, что продолжительность отключений электроэнергии в Киеве может достигать почти суток - до 18 часов, в случае реализации наихудшего сценария.
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Об источнике: ДТЭК
ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.
Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, занимается трейдингом энергопродуктов, распределяет электроэнергию и располагает сетью зарядных станций, пишет Википедия.
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