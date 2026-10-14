Исчез свет, графики не действуют: в Киеве ввели аварийные отключения

В ДТЭК назвали причину экстренных отключений в столице.

https://glavred.info/ukraine/ischez-svet-grafiki-ne-deystvuyut-v-kieve-vveli-avariynye-otklyucheniya-10804013.html Ссылка скопирована

Многие жители Киева с самого утра остались без света / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сообщили в ДТЭК:

Из-за атаки РФ в некоторых районах Киева перестали действовать графики отключений

Аварийные отключения отменят после завершения восстановительных работ

14 октября в Киеве ввели графики стабилизационных отключений света. Однако около 07:23 они перестали действовать. Об этом в ДТЭК предупредили жителей пяти районов столицы.

В Дарницком, Днепровском, Печерском, Соломенском и части Голосеевского районов Киева ввели аварийные отключения света из-за атаки страны-агрессора России.

видео дня

"Графики стабилизационных отключений в этих районах временно не действуют", - говорится в сообщении.

В ДТЭК подчеркнули, что восстановительные работы уже начались, чтобы свет вернулся как можно скорее во все дома.

Как приготовить еду без света / Инфографика: Главред

Украинцы могут остаться без воды во время отключений света

Главред писал, что, по словам директора ассоциации "Укрводоканалекология" Александра Шкиня, в Украине могут ввести графики подачи воды во время длительных отключений электроэнергии.

Он пояснил, что хотя автономные источники питания способны поддерживать давление в сети, его может не хватать для подачи воды на верхние этажи многоэтажек.

Отключения электричества в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что 14 октября в некоторых регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии. Также ограничения на потребление будут действовать для промышленности и бизнеса.

Ранее сообщалось, что в Киеве отказались от привычного разделения потребителей на очереди и подочереди при составлении графиков стабилизационных отключений электроэнергии. Теперь график формируется отдельно для каждого дома с учетом особенностей подключения к электросети.

Накануне стало известно, что продолжительность отключений электроэнергии в Киеве может достигать почти суток - до 18 часов, в случае реализации наихудшего сценария.

Другие новости:

Об источнике: ДТЭК ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, занимается трейдингом энергопродуктов, распределяет электроэнергию и располагает сетью зарядных станций, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред