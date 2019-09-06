Названы фавориты выборов мэра в Киеве

Во втором туре выборов мэра Киева Виталий Кличко мог бы проиграть Александру Ткаченко, выяснили социологи / facebook.com/Vitaliy.Klychko

Социологическая группа Рейтинг провела исследование и выяснила, что если бы выборы мэра Киева проходили в ближайшее время, то среди тех киевлян, которые намерены голосовать и определились с выбором, большинство поддержали бы действующего градоначальника Виталий Кличко.

За Кличко отдали бы голос 24,9% опрошенных, привела итоги исследования журналистка, шеф-редактор Lb.ua Соня Кошкина в своем Telegram-канале.

По ее данным, главные конкуренты нынешнего мэра - телеведущий, член партии Голос Сергей Притула и почетный президент 1+1 media, нардеп от Слуги народа Александр Ткаченко.

Журналистка добавила, что за Притулу готовы проголосовать 14,6% опрошенных, а за Ткаченко - 12,1%.

/ Telegram-канал Сони Кошкиной

При этом, если бы в ближайшее время был запланирован второй тур выборов мэра Киева и в него попадали Кличко и Ткаченко, большинство респондентов отдали бы голоса за последнего претендента.

Кошкина узнала, что в паре Кличко - Притула победа досталась бы действующему мэру, а в паре Притула - Ткаченко с минимальным отрывом победил бы "слуга народа".

/ Telegram-канал Сони Кошкиной

Напомним, 25 мая 2014 года Виталий Кличко победил на внеочередных выборах мэра Киева. Позже - осенью 2015-го - на очередных выборах его снова избрали градоначальником.

В июле 2019 года глава Офиса президента Андрей Богдан попросил Кабинет министров снять Виталия Кличко с поста главы Киевской городской госадминистрации, который он начал занимать с 25 июня 2014-го. Позже правительство решило уволить Кличко с должности главы КГГА.