Кличко попросил Раду назначить внеочередные выборы в Киевсовет

Раду попросили назначить досрочные выборы в Киевсовет

Киевский городской голова, глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко обратился к Верховной Раде с просьбой распустить Киевский городской совет.

Он также попросил Раду назначить досрочные выборы в киевский горсовет.

"Я обращаюсь к парламенту... на счет роспуска Киевсовета 8-го созыва и назначения досрочных выборов в Киеве", - подчеркнул Кличко.

Отметим, что на пленарное заседание 9-й сессии Киевсовета собралось менее 61 депутата. Этого оказалось недостаточно для его проведения.

Как известно, ранее депутаты Киевсовета также не собрались на 2 заседаниях.

Напомним, ранее сообщалось, народный депутат Украины от партии Слуга народа Александр Ткаченко заявил о намерении его политической силы выступить с инициативой о внеочередных выборах Киевского городского головы и Киевского городского совета.