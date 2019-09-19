Кличко попросил Раду назначить внеочередные выборы в Киевсовет

На пленарное заседание 9-й сессии Киевсовета собралось менее 61 депутата.
Киевский городской голова, глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко обратился к Верховной Раде с просьбой распустить Киевский городской совет.
Он также попросил Раду назначить досрочные выборы в киевский горсовет.
"Я обращаюсь к парламенту... на счет роспуска Киевсовета 8-го созыва и назначения досрочных выборов в Киеве", - подчеркнул Кличко.
Отметим, что на пленарное заседание 9-й сессии Киевсовета собралось менее 61 депутата. Этого оказалось недостаточно для его проведения.
Как известно, ранее депутаты Киевсовета также не собрались на 2 заседаниях.
Напомним, ранее сообщалось, народный депутат Украины от партии Слуга народа Александр Ткаченко заявил о намерении его политической силы выступить с инициативой о внеочередных выборах Киевского городского головы и Киевского городского совета.