"Наплевать на интересы киевлян": Кличко решил распустить Киевраду

Виталий Кличко / Пресс-служба

Во вторник, 17 сентября, градоначальник Киева Виталий Кличко, деятельность которого проверят с разрешения Кабмина, вынес ультиматум главам всех пяти фракций городского совета.

По словам мэра столицы Украины, заседание Киеврады назначено на 19 сентября. Кличко отметил, что в случае, если лидеры фракций не соберутся на заседание, он будет вынужден обратиться в Верховную раду о прекращении полномочий Киевсовета VIII созыва.

"Если такого не произойдет, и персональные амбиции будут иметь верх, если им наплевать на интересы киевлян, они не хотят больше работать, тогда не остается ничего другого, как обращаться в Верховную раду о прекращении полномочий Киевсовета VIII созыва. Я другого пути, к сожалению, не вижу, если умышленно Киевсовет не будет работать", - подчеркнул Кличко.

При этом Кличко уточнил, что 18 сентября, в среду, главы фракций проведут заседание, и станет понятно, сколько депутатов явятся на сессию, передает РБК-Украина.

К слову, что внеочередные выборы мэра Киева и депутатов Киевского городского совета могут состоятся уже до конца этого года, а именно - 8 декабря 2019 года. Предложение назначить выборы в столице на начало декабря содержится в заключительных и переходных положениях законопроекта № 2143 о внесении изменений в закон О столице Украины – городе-герое Киеве.

Читайте такжеКличко "оторвали от кормушки": киевляне советуют мэру-"профану" убрать "лапы от строительства"Напомним, ранее сообщалось, народный депутат Украины от партии Слуга народа Александр Ткаченко заявил о намерении его политической силы выступить с инициативой о внеочередных выборах Киевского городского головы и Киевского городского совета.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что Киевсовет в четверг, 12 сентября, не смог собраться на свое заседание.

"Сегодня Киевсовет в очередной раз не собрался на свое заседание, что свидетельствует о фактической импотенции киевской власти - с одной стороны, и недееспособности мэра в управлении городом. Поэтому мы выступим с инициативой досрочных выборов как мэра, так и Киевсовета, и полной перезагрузки власти в городе, как того давно хотят киевляне", - подчеркнул Ткаченко.