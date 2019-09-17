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Деятельность Кличко проверят: Кабмин дало добро

17 сентября 2019, 18:32

По словам Ткаченко, проверка всех структур начнется на следующей неделе и продлится до 8 октября.

Кличко
Деятельность мэра Кличко проверят / Facebook Виталий Кличко

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук дал добро на проведение аудита деятельности градоначальника Киева Виталия Кличко и властных структур столицы.

"Благодарен премьер-министру Алексею Гончаруку за поддержку инициативы проведения аудита деятельности киевской власти. 48 часов хватило новому главе Кабмина, чтобы назначить проверку, которую предыдущая власть откладывала 5 лет", - сообщил Ткаченко на своей странице в социальной сети Facebook.

Отметим, по словам Ткаченко, проверка всех структур начнется на следующей неделе и продлится до 8 октября.

К слову, что внеочередные выборы мэра Киева и депутатов Киевского городского совета могут состоятся уже до конца этого года, а именно - 8 декабря 2019 года. Предложение назначить выборы в столице на начало декабря содержится в заключительных и переходных положениях законопроекта № 2143 о внесении изменений в закон О столице Украины – городе-герое Киеве.

Читайте такжеКличко "оторвали от кормушки": киевляне советуют мэру-"профану" убрать "лапы от строительства"Напомним, ранее сообщалось, народный депутат от партии Слуга народа Александр Ткаченко обратился к премьер-министру Алексею Гончаруку с депутатским запросом и просьбой инициировать общий аудит деятельности мэра Виталия Кличко, Киевской городской государственной администрации и подчиненных структур. 

"Мне бы очень хотелось, чтобы разбойники, которые разворовывали деньги киевлян сели за решетку", - отметил Ткаченко.

По его словам, необходимость масштабной проверки деятельности власти Киева назрела давно.

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