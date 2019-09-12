"Импотенция киевской власти": Слуга народа инициирует досрочные выборы мэра и Киевсовета

Слуга народа инициирует досрочные выборы мэра и Киевсовета

Народный депутат Украины от партии Слуга народа Александр Ткаченко заявил о намерении его политической силы выступить с инициативой о внеочередных выборах Киевского городского головы и Киевского городского совета.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что Киевсовет в четверг, 12 сентября, не смог собраться на свое заседание.

"Сегодня Киевсовет в очередной раз не собрался на свое заседание, что свидетельствует о фактической импотенции киевской власти - с одной стороны, и недееспособности мэра в управлении городом. Поэтому мы выступим с инициативой досрочных выборов как мэра, так и Киевсовета, и полной перезагрузки власти в городе, как того давно хотят киевляне", - подчеркнул Ткаченко в комментарии УНИАН.

Читайте такжеНазваны фавориты выборов мэра в КиевеОн добавил, что выборы будут проводиться уже по новому закону о столице, проект которого сейчас готовится и в ближайшее время будет вынесен на голосование Верховной Рады.

Отметим, что мэр Киева Виталий Кличко объявил о начале консультаций с председателями депутатских фракций и групп Киевского городского совета о досрочном прекращении полномочий Киевсовета VIII созыва.

"Я считаю, что сегодня пришли депутаты, которые ответственны перед своими избирателями. Но кворума, нет, к сожалению. Почему? Потому что "работают" с многими депутатами. Поэтому подрывают и дестабилизируют работу киевской власти, - заявил Кличко. - И это накануне начала отопительного сезона, бюджетного процесса. Когда нужно решать много вопросов по обеспечению жизнедеятельности города.

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Мне не интересны чьи-то договорняки и манипуляции. За это депутаты будут нести ответственность перед киевлянами, которые их избирали. И, судя, по всему уже скоро. Я инициирую консультации с председателями депутатских фракций и групп о досрочном прекращении полномочий Киевсовета восьмого созыва", - подчеркнул он с трибуны перед началом пленарного заседания Киевсовета, которое не собрало кворума.

Напомним, ранее сообщалось о том, что внеочередные выборы в Киеве могут запланировать на 8 декабря.