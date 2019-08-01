"В Киеве — коррупция": Ткаченко не исключил поход в столичную власть

В Киеве кризис и пять лет упущенных возможностей, считает Александр Ткаченко.
Избранный народным депутатом Украины от партии Слуга народа Александр Ткаченко не исключил возможности, что он может возглавить городскую власть Киева.
По его словам, изначально у него не было таких планов, однако "жизнь диктует свои условия ситуация располагает".
"В Киеве мы имеем кризис и пять лет упущенных возможностей. Я не исключаю такого варианта (участия в выборах в Киевсовет)", — считает Ткаченко.
Кроме того, он также рассказал о необходимости избавиться в Киеве "от серых, коррупционных схем и смотрящих".
"В Киеве — тотальная коррупция. Надо будет обсудить с горожанами концепцию развития города, но очевидно, что надо восстановить народовластей, ведь в городе по сути нет районных властей. Бюджетом столицы распоряжается даже не Кличко, а двое людей — Вадим Столар, Максим Мыкытась", — добавил Ткаченко в комментарии nv.ua.
Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Богдан попросил Кабинет министров снять Виталия Кличко с поста главы Киевской городской госадминистрации.
В свою очередь сам Кличко обратился к президенту Владимиру Зеленскому и назвал Богдана "некомпетентным" и "лживым непрофессионалом".