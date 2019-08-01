"В Киеве — коррупция": Ткаченко не исключил поход в столичную власть

Александр Ткаченко / УНИАН

Избранный народным депутатом Украины от партии Слуга народа Александр Ткаченко не исключил возможности, что он может возглавить городскую власть Киева.

По его словам, изначально у него не было таких планов, однако "жизнь диктует свои условия ситуация располагает".

"В Киеве мы имеем кризис и пять лет упущенных возможностей. Я не исключаю такого варианта (участия в выборах в Киевсовет)", — считает Ткаченко.

Кроме того, он также рассказал о необходимости избавиться в Киеве "от серых, коррупционных схем и смотрящих".

"В Киеве — тотальная коррупция. Надо будет обсудить с горожанами концепцию развития города, но очевидно, что надо восстановить народовластей, ведь в городе по сути нет районных властей. Бюджетом столицы распоряжается даже не Кличко, а двое людей — Вадим Столар, Максим Мыкытась", — добавил Ткаченко в комментарии nv.ua.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Богдан попросил Кабинет министров снять Виталия Кличко с поста главы Киевской городской госадминистрации.

В свою очередь сам Кличко обратился к президенту Владимиру Зеленскому и назвал Богдана "некомпетентным" и "лживым непрофессионалом".