Обучение 270 "слуг народа" в Трускавце: Разумков раскрыл детали

Дмитрий Разумков рассказл об обучении "слуг народа"! / УНИАН

Глава политической партии Слуга народа Дмитрий Разумков заверил, что учеба в Трускавце происходит напряженно.

При этом Разумков подчеркнул, что за неделю можно многому научиться.

"Тут есть ряд задач, которые мы ставим. Обучение. Люди учатся, и это видно. Никакого "расслабона" не замечаю. График более чем плотный. Я уверен, что это не последний наш семинар. Какие будут другие, посмотрим. Возможно если б они учились (представители бывшей власти, - ред), то не оставляли за собой те показатели, которые есть", - сказал Разумков.

Разумков также уточнил, что одной из важных задач, которую партия ставит перед собой - это формирование команды.

"Не было в истории страны такой большой фракции, которая за такой короткий промежуток времени набрала б такое большое количество "штыков", в хорошем смысле этого слова. Я уверен, что через неделю все всех будут знать. И по имени, и в лицо", - высказался Разумков.

Также Разумков уточнил, что не все "слуги народа" смогли приехать на учебу.

"(Обучающиеся - ред.) где-то 265-270. К нам, допустим, не попал Руслан Стефанчук. Он - в Киеве. Занимается деятельностью в качестве представителя президента в Верховной Раде. Если говорить об избранных народных депутатах, то не приехало максимум 4 человека. Мы пригласили еще тех, кто дальше есть в списке, но пока находится в резерве. На тот случай, если кто-то из избранных депутатов пойдет потом в исполнительную власть", - рассказал Разумков, передает УП.

Читайте такжеОбучение "слуг народа" в Трускавце: в сеть слили "домашнее задание"Напомним, ранее сообщалось, будущий нардеп от Слуги народа Ирина Аллахвердиева выгуляла в Трускавце, где проходит курс обучения членов партии перед последующей работой в Верховной Раде IX созыва, сарафан Versace последней коллекции.

На дорогостоящий образ будущего депутата обратила внимание журналистка Анна Стешенко, выложив фото Аллахвердиевой на своей странице в Facebook.

Она отметила, что стоимость такого наряда – 430 евро, что в гривнах равно 12 тысячам.