"Конкуренция Ирине Луценко": будущая нардеп от Слуги народа выгуляла в Трускавце сарафан Versace

Ирина Аллахвердиева приехала на тренинг для партии в Трускавец в сарафане Versace / facebook/annasteshenko

Будущий нардеп от Слуги народа Ирина Аллахвердиева появилась на курорте в Трускавце, где проходит курс обучения членов партии перед последующей работой в Верховной Раде IX созыва, в сарафане Versace последней коллекции.

На дорогостоящий образ будущего депутата обратила внимание журналистка Анна Стешенко, выложив фото Аллахвердиевой на своей странице в Facebook.

Она отметила, что стоимость такого наряда – 430 евро, что в гривнах равно 12 тысячам.

"Такое же платье-рубашка, с аналогичным броским именным принтом можно было купить за 430 евро. А сегодня вообще по дешевке - за 258 евро. Ничего личного, тем более претензий, как к будущему депутату. Ирина работала в страховой компании, поэтому явно себе это может позволить. Я про другое. Непобедимую любовь наших народных избранников к брендам и лого. P.S. В новой Раде у Ирины Луценко "в лабутенах" будет конкуренция", - отметила девушка.

Ирина Аллахвердиева в наряде от Versace / facebook/annasteshenko

В сети по-разному отреагировали на наряд будущего нардепа: кто-то не оценил возмущения журналистки, а кто-то не подбирал выражений для описания Аллахвердиевой.

"Аня, ну Версаче, ну и чо?", - пинтересовался Антон Подлуцкий, на что получил ответ: "Ну, это неизлечимая болезнь всех прошлых, пока настоящих и будущих... другими словами, понты дороже денег. Меркель и ей подобные не одевают узнаваемые бренды. Ведь для политика - это моветон".

"Голая должна прийти? Красивая женщина", - отметил Андрей Любецкий.

"Сразу видно – элитная кхм… депутатка", - написал Дмитрий Хилюк.

Напомним, жена генпрокурора Юрия Луценко Ирина – любительница дорогих и вычурных нарядов. Так, на благотворительном вечере она появилась в платье за 50 тысяч гривен.

Ранее Луценко приехала на сьезд Порошенко с сумочкой почти за 100 тысяч гривен. Это не первый "одежный" скандал - в декабре Луценко пришла в Раду в дорогих брендовых ботильонах за тысячу долларов, а до того выгуляла пиджак за $ 3 тысячи.