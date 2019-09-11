СМИ узнали, когда Киеву "светят" внеочередные выборы

В Киеве в начале декабря могут пройти внеочередные выборы, узнали журналисты / 1zoom.ru

Фракция партии президента Владимира Зеленского Слуга народа в Верховной Раде готовит законопроект О столице, который может дать зеленый свет проведению в Киеве внеочередных выборов.

Выборы в Киеве могут запланировать на 8 декабря, рассказали Lb.ua источники в политсиле.

Издание выяснило, что от Слуги народа в избирательной гонке может принять участие нардеп и почетный президент 1+1 media Александр Ткаченко, однако он не хочет претендовать на пост главы Киевской городской госадминистрации.

"Теоретически могут выборы (в Киеве - Ред.) быть 8 декабря… Зависит от того, как успеем написать законопроект, подать и провести по процедуре", - поделился один из народных избранников.

Читайте такжеНазваны фавориты выборов мэра в КиевеНапомним, 25 мая 2014 года на внеочередных выборах мэра Киева победил боксер-супертяж Виталий Кличко, который подался в политику. Осенью 2015 года состоялись очередные выборы, и Кличко снова избрали главой города.

В июле 2019-го глава Офиса президента Андрей Богдан обратился к Кабмину с просьбой снять Кличко с должности главы Киевской горадминистрации, которую тот начал занимать с 25 июня 2014 года. Потом правительство уволило Кличко с поста главы КГГА.