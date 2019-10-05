В Слуге народа рассказали, как планируют проводить местные выборы

Александр Корниенко / УНИАН

В Украине выборы в местные советы обязаны проходить по мажоритарной системе, а в Киеве - по пропорциональной с открытыми списками.

С таким заявлением выступил первый замглавы фракции Слуга народа (политсилы президента Владимира Зеленского) Александр Корниенко, сообщает агентство Интерфакс-Украина.

Вместе с тем, нардеп отметил, что мажоритарная модель для выборов в областные советы обязана быть такой, чтобы от каждой громады обязательно был избран депутат.

"На местном (уровне - "Главред") мы хотим мажоритарку, кроме Киева", - сказал Корниенко.

Кроме того, по словам нардепа, в партии "Слуга народа" уверены, что целесообразно будет сократить срок полномочий местных советов с пяти до четырех лет.

Напомним, ранее в Раде назвали сроки проведения местных выборов.