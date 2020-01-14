Севастополь сохранит статус до деоккупации Крыма

Севастополь пока что сохранит спецстатус / Фото pixaby

Ни один город Украины не должен иметь специального статуса, но пока Севастополь является временно оккупированным, он сохранит за собой этот статус. Об этом сообщил постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич.

По словам Кориневича, в законопроекте о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти в статье 133 город Севастополь упоминается как отдельная административно-территориальная единица Украины. Такого быть не должно, считает представитель президента в АРК.

"Но пока АР Крым и г. Севастополь являются временно оккупированными территориями и оба упоминаются в резолюциях международных организаций, и пока статус Крыма на уровне Конституции не изменен, представляется целесообразным, с целью соблюдения постоянства позиции Украины на международной арене, оставить г. Севастополь как отдельную административно-территориальную единицу в Конституции Украины", - написал Кориневич в Facebook.

Напомним, ранее стало известно р планах официального Киева отменить особый статус Севастополя, закрепленный за городом в конституции страны.

Читайте такжеВ Крыму взбесились из-за закона Зеленского о децентрализацииВ декабре на сайте Верховной Рады был опубликован президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины о децентрализации власти (регистрационный номер - 2598). В проекте закона отсутствуют какие-либо положения по поводу особых статусов для любых украинских регионов.

Позже первый замглавы фракции Слуга народа Александр Корниенко пояснил, что в основу закона президента Зеленского была положена Европейская хартия местного самоуправления.