Севастополь сохранит статус до деоккупации Крыма

Киев решил отложить отмену спецстатуса Севастополя, чтобы не было путаницы в позиции Украины на международной арене.
Ни один город Украины не должен иметь специального статуса, но пока Севастополь является временно оккупированным, он сохранит за собой этот статус. Об этом сообщил постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич.
По словам Кориневича, в законопроекте о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти в статье 133 город Севастополь упоминается как отдельная административно-территориальная единица Украины. Такого быть не должно, считает представитель президента в АРК.
"Но пока АР Крым и г. Севастополь являются временно оккупированными территориями и оба упоминаются в резолюциях международных организаций, и пока статус Крыма на уровне Конституции не изменен, представляется целесообразным, с целью соблюдения постоянства позиции Украины на международной арене, оставить г. Севастополь как отдельную административно-территориальную единицу в Конституции Украины", - написал Кориневич в Facebook.
Напомним, ранее стало известно р планах официального Киева отменить особый статус Севастополя, закрепленный за городом в конституции страны.
Читайте такжеВ Крыму взбесились из-за закона Зеленского о децентрализацииВ декабре на сайте Верховной Рады был опубликован президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины о децентрализации власти (регистрационный номер - 2598). В проекте закона отсутствуют какие-либо положения по поводу особых статусов для любых украинских регионов.
Позже первый замглавы фракции Слуга народа Александр Корниенко пояснил, что в основу закона президента Зеленского была положена Европейская хартия местного самоуправления.