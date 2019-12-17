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В Слуге народа рассказали, почему Киев отменит особый статус Севастополя

17 декабря 2019, 18:04

По теме отмены Украиной официального особого статуса Севастополя детально высказался нардеп от Слуги народа Богдан Яременко.

Севастополь, биллборд
Биллборд в Севастополе / УНИАН

Официальный Киев отменит особый статус Севастополя, закрепленный за городом в конституции страны.

Соответствующее мнение на своей странице в социальной сети Facebook высказал руководитель комитета украинского парламента по вопросам внешней политики (фракция Слуга Народа) Богдан Яременко.

По его мнению, украинские власти уже не видят необходимости в особом правовом режиме.

"В условиях оккупации части территории Украины нужно быть осмотрительным. Какие-либо решения должны быть объяснены. Переговорив с председателем профильного комитета Андреем Клочко, мы договорились при подготовке законопроекта ко второму чтению внести поправку в переходные положения, которая определит, что изменение статуса города Севастополя состоится после его деоккупации", — заявил Яременко.

Нардеп также полагает, что для особого статуса Севастополя отсутвует любая другая причины, кроме той, что это "город русской славы" [...], а именно — главная база Черноморского флота РФ".

Однако, по мнению Яременко, данный аргумент перестал быть важен для Украины после того, как Россия вышла из договоров о базировании Черноморского флота в Крыму.

Напомним, ранее Владимир Зеленский предложил новый формат переговоров относительно возврата России Крыма.  До этого представители команды президента Украины рассказали о судьбе жителей аннексированного полуострова.


 

Севастополь Владимир Зеленский аннексия Крыма Богдан Яременко
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