Придет Украина, и вы все сядете? У Зеленского рассказали о судьбе жителей оккупированного Крыма

Тамила Ташева / Фото РБК-Украина

На протяжении последних пяти лет Украина не вела внутреннюю стратегическую работу по Крыму. Официальный Киев занимался вопросом аннексии полуострова на международной арене. Об этом заявила заместитель постоянного представителя президента в Автономной республике Крым Тамила Ташева, которая ранее рассказала, сколько в Крыму ярых сторонников Путина.

"Внутренней работы как таковой не было, не было реальной коммуникации с людьми, которые живут на оккупированной территории. На протяжении пяти лет, кроме громких лозунгов "Крым – это Украина!", должна была вестись реальная работа с людьми для упрощения их жизни", - сказала Ташева в интервью РБК-Украина.

Читайте такжеЕдинственный сценарий: политолог рассказал, как Украине вернуть аннексированный КрымПо ее словам, стратегия деоккупации – это одно из направлений представительства президента в Крыму. Ведомство среди прочего занимается разработкой законодательной базы, например, переходного правосудия.

"Это то, о чем должны знать люди. Что произойдет после деоккупации, какой будет правовой режим на этой территории, к чему должны готовиться судьи, учителя, врачи, пожарные и т.д., что будет с выборами и прочее. Возможно, в 2014-м году кто-то из учителей помогал организовывать "референдум", потому что иначе не могли, был приказ директора школы", - рассказала Ташева.

По ее словам, вопрос ответственности за фактически содействие оккупантам "очень чувствительный". В каждом конкретном кейсе нужно разбираться отдельно.

"Мы должны давать четкие сигналы людям, что если что-то происходило не по вашей вине, не по вашей воле, а потому что вы жили в условиях оккупации, то вам за это ничего не будет. Чтобы они не думали, что "придет Украина, и вы все сядете", - заявила чиновник.

Переходное законодательство разрабатывается, оно будет проходить через комиссию по правовой реформе, потом оно будет широко обсуждаться в обществе, и потом уже направится в парламент, резюмировала Ташева.

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Напомним, заместитель постоянного представителя президента в Автономной республике Крым Тамила Ташева заявила, что оккупанты Крыма хотят вытеснить с захваченного полуострова "нелояльное население" - крымских татар и украинцев, которые не поддерживают аннексию. Для этого на оккупированный полуостров из РФ приехали около полумиллиона человек. При этом, по ее словам, Россия знает, что совершает преступление, поэтому занижает реальные цифры.