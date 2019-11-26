Придет Украина, и вы все сядете? У Зеленского рассказали о судьбе жителей оккупированного Крыма

Тамила Ташева расскзала о подготовке переходного законодательства для оккупированных территорий.
На протяжении последних пяти лет Украина не вела внутреннюю стратегическую работу по Крыму. Официальный Киев занимался вопросом аннексии полуострова на международной арене. Об этом заявила заместитель постоянного представителя президента в Автономной республике Крым Тамила Ташева, которая ранее рассказала, сколько в Крыму ярых сторонников Путина.
"Внутренней работы как таковой не было, не было реальной коммуникации с людьми, которые живут на оккупированной территории. На протяжении пяти лет, кроме громких лозунгов "Крым – это Украина!", должна была вестись реальная работа с людьми для упрощения их жизни", - сказала Ташева в интервью РБК-Украина.
Читайте такжеЕдинственный сценарий: политолог рассказал, как Украине вернуть аннексированный КрымПо ее словам, стратегия деоккупации – это одно из направлений представительства президента в Крыму. Ведомство среди прочего занимается разработкой законодательной базы, например, переходного правосудия.
"Это то, о чем должны знать люди. Что произойдет после деоккупации, какой будет правовой режим на этой территории, к чему должны готовиться судьи, учителя, врачи, пожарные и т.д., что будет с выборами и прочее. Возможно, в 2014-м году кто-то из учителей помогал организовывать "референдум", потому что иначе не могли, был приказ директора школы", - рассказала Ташева.
По ее словам, вопрос ответственности за фактически содействие оккупантам "очень чувствительный". В каждом конкретном кейсе нужно разбираться отдельно.
"Мы должны давать четкие сигналы людям, что если что-то происходило не по вашей вине, не по вашей воле, а потому что вы жили в условиях оккупации, то вам за это ничего не будет. Чтобы они не думали, что "придет Украина, и вы все сядете", - заявила чиновник.
Переходное законодательство разрабатывается, оно будет проходить через комиссию по правовой реформе, потом оно будет широко обсуждаться в обществе, и потом уже направится в парламент, резюмировала Ташева.
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Напомним, заместитель постоянного представителя президента в Автономной республике Крым Тамила Ташева заявила, что оккупанты Крыма хотят вытеснить с захваченного полуострова "нелояльное население" - крымских татар и украинцев, которые не поддерживают аннексию. Для этого на оккупированный полуостров из РФ приехали около полумиллиона человек. При этом, по ее словам, Россия знает, что совершает преступление, поэтому занижает реальные цифры.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.