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В Слуге народа объяснили подоплеку закона Зеленского о децентрализации Украины

16 декабря 2019, 14:45

По словам первого заместителя главы фракции Слуга народа Александра Корниенко, закон Зеленского о децентрализации Украины имеет твердое юридическое основание.

Корниенко
Александр Корниенко / УНИАН

В законопроекте президента Владимира Зеленского об изменениях в Конституцию по поводу децентрализации отсутствуют какие-либо положения по поводу особых статусов для любых украинских регионов.

С таким заявлением во время заседания согласительного совета Верховной Рады выступил первый замглавы фракции Слуга народа Александр Корниенко. По его словам, в основу закона президента Зеленского была положена Европейская хартия местного самоуправления.

"Хартия утверждает - должны выполняться определенные принципы, чтобы местное самоуправление было, развивалось и приносило пользу людям. Среди основных принципов - повсеместность. То есть, вся территория должна быть покрыта местным самоуправлением. А также субсидиарность, по которой все вопросы, которые можно решить на местном уровне, решаются именно на местном уровне", - заявил Корниенко.

Напомним, ранее глава Верховной Рады Дмитрий Разумков объяснил, почему децентрализация представляет из себя реальный пример правильно проводимой реформы.

закон Верховная Рада децентрализация Владимир Зеленский Александр Корниенко
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