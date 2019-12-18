Префекты-коррупционеры и Севастополь: что нового в законе о децентрализации

Законопроект Зеленского о децентрализации во многом дублирует идеи закона Порошенко / УНИАН

В начале недели на сайте Верховной Рады был опубликован президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины о децентрализации власти (регистрационный номер - 2598).

Напомним, что ранее законопроект об изменениях в Конституцию по части децентрализации уже вносил предыдущий президент Петр Порошенко еще в июле 2015 года, но он так и не был принят предыдущим парламентом.

Отметим, что законопроект о децентрализации, который предложил Зеленский, во многом дублирует проект закона Порошенко.

Без особого статуса для Севастополя и ОРДЛО

Прежде всего, законопроект вводит несколько новых понятий в административное устройство страны. Так, районы, согласно тексту нового законопроекта, станут округами – в них будут входить несколько смежных территориальных общин. При этом обозначения термина как такового, в законе нет. Сказано лишь, что каждая территориальная община, если закон примут, может стать отдельным юридическим лицом, которая получит право самостоятельно либо посредством органов местного самоуправления (совет общины) решать вопросы местного значения, в том числе – и распределяет финансы, а также сможет вести местное самоуправление путем выборов, местных референдумов, местных инициатив и т.д.

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Создавать, ликвидировать общины, округа, области, менять их границы и названия уполномочена, как и ранее, Верховная Рада. Но теперь она сможет это делать только по представлению Кабмина, хотя ранее, например, для переименования области, было достаточно только депутатской инициативы.

Примечательно, что в законопроекте Зеленского не нашлось места для обозначения особого статуса неподконтрольных территорий Донбасса. Что, в свою очередь, насторожило Россию – по словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, предложенные Зеленским изменения решили "внимательно изучить на предмет соответствия минским договоренностям и формуле Штайнмайера".

При этом указано, что правовой статус административно-территориальных единиц может определяться отдельным законом. И это, по мнению критиков закона, можно истолковать так, что для получения особого статуса для этих территорий наличие конституционного большинства в 300 голосов не понадобится и достаточно будет лишь 226 голосов, как и для принятия любого другого закона.

Читайте такжеНапуганы законом Зеленского: в "ЛНР" запаниковали из-за децентрализацииЭксперты отмечают, что такой риск существует, но поскольку Украина по 2 статье Конституции была и остается унитарным государством, то есть таким, которое не может иметь в своем составе отдельных независимых образований.

"Теоретически это возможно и Верховная Рада вполне может прийти к такой идее. Однако указанная формулировка не предусматривает однозначной возможности для особых преференций тех или иных областей. Тем более, что объективно это можно оспорить в Конституционном суде, который может признать закон, подразумевающий федерализацию, неконституционным, поскольку что бы не приняли депутаты, на уровне законов они не могут изменить первый раздел Конституции, по которому Украина является унитарной", - рассказал Главреду эксперт по вопросам конституционного права Богдан Бондаренко .

При этом, по мнению эксперта, "зрада" может скрываться в том, что имеется в виду под смежными общинами.

"Сейчас этого в Конституции, но после ряда обсуждений стало понятно, что смежными могут быть только те общины, которые граничат друг с другом. Для Минска и Нормандии это не имеет никакого значения, но технически это будет сложно устроить", - добавляет Бондаренко.

К слову, особый статус, в сравнении с действующей редакцией, как таковой исчез у двух городов – Киева и Севастополя. При этом правовой статус Киева как столицы будет определяться отдельным законом, а Автономная республика Крым, как и ранее, входит в состав административно-территориального устройства Украины. Что касается Севастополя, то его особый статус не указан в законе, так как в нем нет потребности, и решать этот вопрос в период оккупации Крыма неразумно.

"…Мы договорились при подготовке законопроекта ко второму чтению внести поправку в переходные положения, которая определит, что изменение статуса города Севастополь состоится после его деоккупации", - написал на своей странице в Facebook нардеп от Слуги народа Богдан Яременко.

Вместо глав ОГА и глав районов - префекты

Кроме того, во главе каждого округа и области будет префект – государственный служащий, которого будет назначать и увольнять президент с подачи Кабмина. Фактически префект, к примеру, на уровне области заменит глав ОГА, которых также должен назначать президент.

В течение срока своих полномочий (не более 3 лет) префект подконтролен и отчитывается президенту и перед Кабмину.

Кроме того, новым законом уменьшаются и сроки действия полномочий местных властей. Например, главы общин, депутаты совета общин, окружного, областного советов, избранные на очередных выборах, могут быть у власти четыре года вместо пяти.

Префект в округе, области и в столице контролирует соблюдение Конституции и законов на определенной территории, координирует деятельность территориальных органов центральных органов власти и вносит представления президенту об остановке принятого советом общин, окружным или облсоветом акта, который создает угрозу суверенитету и территориальной целостности или национальной безопасности. И в этом, отмечают эксперты, возникает коррупционный риск, так как префектам, по сути, предоставляются нехарактерные для органов государственной власти полномочия по контролю местного самоуправления.

Читайте такжеВ Слуге народа рассказали, когда в Раде решат вопрос с децентрализацией Украины"Согласно Конституции, существует два вида публичной власти – государственная и муниципальная. И этим законопроектом вносятся чрезмерные контрольные функции префектуры. Право префектов останавливать или отменять акты местного самоуправления также вызывает вопросы, так как он теперь сможет контролировать местные власти, а процедура, которая будет детализироваться законом, и вовсе может сделать из местного самоуправления "ручную собачку". Законопроект ставит под угрозу независимость и деятельность независимых муниципальных властей. А как же муниципальная реформа и децентрализация в Украине? Вопрос риторический, так как ни для кого не секрет, что определенные вопросы местного значения могут блокироваться с помощью денег. Поэтому, влияние префекта на решения местного управления является угрозой для местного самоуправления, которое и так, благодаря законопроекту, потеряло субъекта - сейчас это местные жители, а проект говорит, что будет община. По сути, внедрение префектуры может способствовать тому, что любое решение властей на местах может быть остановлено одним человеком, а если ещё и в специальном законе вписать необходимость решения административного суда, то это растянется на года. И так как это ставленник президента, "гарант" вряд ли будет часто и все подряд контролировать", - рассказал Главреду конституционалист, кандидат юридических наук, профессор кафедры Украинско-Американского Университета Конкордия Сергей Панасюк .

Как объясняет глава Free Voice Information Analysis Center Алексей Роговик , чтобы этого избежать, нужно прописать в будущем законе дополнительные гарантии независимости префектов.

"Их следует назначать на основе прозрачного конкурса, где президент и премьер-министр не играют определяющей роли. Новый закон также должен предусматривать исчерпывающий перечень оснований для увольнения префектов, чтобы максимально сузить субъективные трактовки президента и премьер-министра по поводу собственного права отправлять префектов в отставку", - считает эксперт, уточняя, что кандидатуры будущих префектов вначале должны находиться в особом кадровом резерве.

Анастасия Заремба, для Главреда