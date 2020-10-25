Выяснились результаты экзит-пола на выборах в Виннице

Выборы в Виннице - кто лидирует / УНИАН

По результатам экзит-пола на выборах в Виннице в воскресенье, 25 октября, побеждает действующий градоначальник Сергей Моргунов.

Согласно с данными опроса заказу телеканала Украина 24:

Сергей Моргунов 66,0 % голосов

Сергей Курдлаенко 11,8 % голосов

Сергей Борзов 9,0 % голосов

По данным экзит-пола, на выборах в горсовет Винницы лидирует партия "Украинская стратегия Гройсмана". Далее "Европейская солидарность" (12%) и "Слуга народа" (11%).

Выборы 2020: результаты экзитполов по Украине