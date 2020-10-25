Выяснились результаты экзит-пола на выборах в Виннице

По информации опроса, побеждает действующий градоначальник Сергей Моргунов.
По результатам экзит-пола на выборах в Виннице в воскресенье, 25 октября, побеждает действующий градоначальник Сергей Моргунов.
Согласно с данными опроса заказу телеканала Украина 24:
- Сергей Моргунов 66,0 % голосов
- Сергей Курдлаенко 11,8 % голосов
- Сергей Борзов 9,0 % голосов
По данным экзит-пола, на выборах в горсовет Винницы лидирует партия "Украинская стратегия Гройсмана". Далее "Европейская солидарность" (12%) и "Слуга народа" (11%).
Выборы 2020: результаты экзитполов по Украине
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Автор: Екатерина Трохимчук