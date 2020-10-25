Выборы в Кривом Роге: с кем Юрий Вилкул выходит во второй тур

На выборах в горсовет Кривого Рога лидирует партия Слуга народа.
В воскресенье опубликовали результаты экзит-пола на местных выборах в Кривом Роге. Побеждает действующий мэр Юрий Вилкул.
По данным экзит-пола по заказу телеканала Украина 24 во второй тур выходят:
- Юрий Вилкул (42,8%)
- Дмитрий Шевчик (32%).
На выборах в горсовет Кривого Рога лидирует партия "Слуга народа" - 32,9%.
Выборы 2020: результаты экзитполов по Украине
- Экзит-пол в Киеве: во второй тур с Кличко выходит неожиданный конкурент. Киевляне не смогли выбрать мэра в первом туре.
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Автор: Екатерина Трохимчук