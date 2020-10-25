Выборы в Кривом Роге: с кем Юрий Вилкул выходит во второй тур

Кто лидирует в Кривом Роге / УНИАН

В воскресенье опубликовали результаты экзит-пола на местных выборах в Кривом Роге. Побеждает действующий мэр Юрий Вилкул.

По данным экзит-пола по заказу телеканала Украина 24 во второй тур выходят:

Юрий Вилкул (42,8%)

Дмитрий Шевчик (32%).

На выборах в горсовет Кривого Рога лидирует партия "Слуга народа" - 32,9%.

Выборы 2020: результаты экзитполов по Украине