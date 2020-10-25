Результаты экзит-полов: выборы мэра Запорожья 2020 можно считать окончательными

Если верить данным экзит-пола, то второго тура в Запорожье не будет: имя мэра Запорожья понятно итак.
Местные выборы в Украине 2020 завершились. И пока ЦИК обрабатывает бюллетени – на каналах уже появляются результаты экзит-полов по городам.
Среди прочего стали известны и результаты экзит-пола в Запорожье. Тут, по предварительным данным, второго тура выборов мэра не будет: с первой попытки кресло отвоевал действующий мэр города Владимир Буряк, пишет 24 канал. Кроме того, в горсовет проходят четыре партии.
Экзитпол проводил местный телеканал Z. Было опрошено 8 200 жителей Запорожья.
Результаты экзитполов на выборах мэра Запорожья:
- Владимир Буряк – 60,6%;
- Виталий Тишечко – 14,8%;
- Валерий Прозапас – 11,4%.
У остальных кандидатов менее 5%.
Если Буряк и вправду набрал более 50% голосов, то второй тур выборов проводиться не будет: он останется на посту мэра.
Результаты экзитполов в горсовет Запорожья:
- Партия Буряка Единение – 25,2%;
- Слуга народа – 18,9%;
- Оппозиционная платформа – За жизнь – 14,8%;
- Европейская солидарность – 13,4%.
Все остальные партии набрали менее 5%. В том числе политическая партия Новая политика – 4,5%, а Партия Шария – 4,3%. К слову, партии с рейтингом ниже 5% не проходят во второй тур.
Выборы 2020: результаты экзитполов по Украине
- Экзит-пол в Киеве: во второй тур с Кличко выходит неожиданный конкурент. Киевляне не смогли выбрать мэра в первом туре.
- Садовой во втором туре встретится с Синюткой - экзит-пол во Львове. По данным социологической группы Fama, во Львове на мэрских выборах состоится второй тур.
- Пять вопросов Зеленского: опубликованы результаты экзитполов. Стало известно, как ставили галочки украинцы, принявшие участие в проекте президента.
- Экзит-пол в Одессе показал, кто побеждает на выборах. Геннадий Труханов лидирует на выборах мэра Одессы, однако будет второй тур.
- Экзит-пол 2020 по Харькову дал неожиданные результаты. Там уверенно лидирует Кернес, и в то же время во власть проходит Партия Шария.
- Выборы в Днепре: Филатов не побеждает в первом туре. По предварительным данным, в городе состоится второй тур выборов мэра.