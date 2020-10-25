Результаты экзит-полов: выборы мэра Запорожья 2020 можно считать окончательными

Выборы 2020 Запорожье - результаты экзитпола назвали имя мэра

Местные выборы в Украине 2020 завершились. И пока ЦИК обрабатывает бюллетени – на каналах уже появляются результаты экзит-полов по городам.

Среди прочего стали известны и результаты экзит-пола в Запорожье. Тут, по предварительным данным, второго тура выборов мэра не будет: с первой попытки кресло отвоевал действующий мэр города Владимир Буряк, пишет 24 канал. Кроме того, в горсовет проходят четыре партии.

Экзитпол проводил местный телеканал Z. Было опрошено 8 200 жителей Запорожья.

Результаты экзитполов на выборах мэра Запорожья:

Владимир Буряк – 60,6%;

– 60,6%; Виталий Тишечко – 14,8%;

– 14,8%; Валерий Прозапас – 11,4%.

У остальных кандидатов менее 5%.

Если Буряк и вправду набрал более 50% голосов, то второй тур выборов проводиться не будет: он останется на посту мэра.

Результаты экзитполов в горсовет Запорожья:

Партия Буряка Единение – 25,2%;

Слуга народа – 18,9%;

Оппозиционная платформа – За жизнь – 14,8%;

Европейская солидарность – 13,4%.

Все остальные партии набрали менее 5%. В том числе политическая партия Новая политика – 4,5%, а Партия Шария – 4,3%. К слову, партии с рейтингом ниже 5% не проходят во второй тур.

Выборы 2020: результаты экзитполов по Украине