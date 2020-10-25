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Результаты экзит-полов: выборы мэра Запорожья 2020 можно считать окончательными

25 октября 2020, 21:02

Если верить данным экзит-пола, то второго тура в Запорожье не будет: имя мэра Запорожья понятно итак.

Выборы 2020 Запорожье - результаты экзитпола назвали имя мэра
Выборы 2020 Запорожье - результаты экзитпола назвали имя мэра

Местные выборы в Украине 2020 завершились. И пока ЦИК обрабатывает бюллетени – на каналах уже появляются результаты экзит-полов по городам.

Среди прочего стали известны и результаты экзит-пола в Запорожье. Тут, по предварительным данным, второго тура выборов мэра не будет: с первой попытки кресло отвоевал действующий мэр города Владимир Буряк, пишет 24 канал. Кроме того, в горсовет проходят четыре партии.

Экзитпол проводил местный телеканал Z. Было опрошено 8 200 жителей Запорожья.

Результаты экзитполов на выборах мэра Запорожья:

  • Владимир Буряк – 60,6%;
  • Виталий Тишечко – 14,8%;
  • Валерий Прозапас – 11,4%.

У остальных кандидатов менее 5%.

Если Буряк и вправду набрал более 50% голосов, то второй тур выборов проводиться не будет: он останется на посту мэра.

Результаты экзитполов в горсовет Запорожья:

  • Партия Буряка Единение – 25,2%;
  • Слуга народа – 18,9%;
  • Оппозиционная платформа – За жизнь – 14,8%;
  • Европейская солидарность – 13,4%.

Все остальные партии набрали менее 5%. В том числе политическая партия Новая политика – 4,5%, а Партия Шария – 4,3%. К слову, партии с рейтингом ниже 5% не проходят во второй тур.

Выборы 2020: результаты экзитполов по Украине

  • Экзит-пол в Киеве: во второй тур с Кличко выходит неожиданный конкурент. Киевляне не смогли выбрать мэра в первом туре.
  • Садовой во втором туре встретится с Синюткой - экзит-пол во Львове. По данным социологической группы Fama, во Львове на мэрских выборах состоится второй тур.
  • Пять вопросов Зеленского: опубликованы результаты экзитполов. Стало известно, как ставили галочки украинцы, принявшие участие в проекте президента.
  • Экзит-пол в Одессе показал, кто побеждает на выборах. Геннадий Труханов лидирует на выборах мэра Одессы, однако будет второй тур.
  • Экзит-пол 2020 по Харькову дал неожиданные результаты. Там уверенно лидирует Кернес, и в то же время во власть проходит Партия Шария.
  • Выборы в Днепре: Филатов не побеждает в первом туре. По предварительным данным, в городе состоится второй тур выборов мэра.

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