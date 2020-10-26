Экзит-пол в Ровно: стало известно, кто прошел во второй тур выборов мэра

В Ровно будут проводить второй тур выборов / УНИАН

В городе Ровно выборы на должность мэра выиграл кандидат от местной партии Ровно Вместе Виктор Шакирзян.

Он лидирует по данным двух экзит-полов, пишет РадиоТрек.

Результаты опроса телеканала ITV свидетельствуют, что Шакирзян набрал 21,3% голосов.

Соперники Шакирзяна набрали такое колечество голосов избирателей:

Виталий Коваль от Слуги народа и Александр Третьяк от Европейской солидарности - по 15,8%;

Олег Осуховский от Свободы - 9,1%.

В то же время экзит-пол, ,который проводили по заказу телеканала Сфера-ТВ, имеет немного другие результаты:

Шакирзян - 18,61%;

Коваль - 18,05%;

Третьяк - 15,41%;

Осуховский - 8,3%.

Таким образом, в Ровно будут проводить второй тур выборов.

Напомним, Руслан Марцинкив, Сергей Надал и Александр Симчишин, по предварительным данным, сохранят свои должности мэров Ивано-Франковска, Тернополя и Хмельницкого.

Местные выборы 2020