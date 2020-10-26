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Экзит-пол в Ровно: стало известно, кто прошел во второй тур выборов мэра

26 октября 2020, 06:30

По предварительным данным, больше всего голосов получил кандидат от местной партии Ровно Вместе Виктор Шакирзян.

Выборы
В Ровно будут проводить второй тур выборов / УНИАН

В городе Ровно выборы на должность мэра выиграл кандидат от местной партии Ровно Вместе Виктор Шакирзян.

Он лидирует по данным двух экзит-полов, пишет РадиоТрек.

Результаты опроса телеканала ITV свидетельствуют, что Шакирзян набрал 21,3% голосов.

Соперники Шакирзяна набрали такое колечество голосов избирателей:

  • Виталий Коваль от Слуги народа и Александр Третьяк от Европейской солидарности - по 15,8%;
  • Олег Осуховский от Свободы - 9,1%.

В то же время экзит-пол, ,который проводили по заказу телеканала Сфера-ТВ, имеет немного другие результаты:

  • Шакирзян - 18,61%;
  • Коваль - 18,05%;
  • Третьяк - 15,41%;
  • Осуховский - 8,3%.

Таким образом, в Ровно будут проводить второй тур выборов.

Напомним, Руслан Марцинкив, Сергей Надал и Александр Симчишин, по предварительным данным, сохранят свои должности мэров Ивано-Франковска, Тернополя и Хмельницкого.

Местные выборы 2020

  • 25 октября в Украине состоялись местные выборы.
  • Украинцы выбирали депутатов местных советов и сельских, поселковых, а также городских голов.
  • Впервые выборы проходили по новому избирательному законодательству, с открытыми партийными списками, и с соблюдением гендерных квот.
  • Выборы мэров проводились по мажоритарной избирательной системе абсолютного большинства.
  • В городах с более чем 75 тыс. жителей избранным городским головой будет считаться кандидат, который набирает 50% голосов и более. Если ни один кандидат не получает более половины голосов, то победитель гонки определится во втором туре, который ориентировочно состоится 15 ноября.

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