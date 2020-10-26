Экзит-пол в Ровно: стало известно, кто прошел во второй тур выборов мэра

По предварительным данным, больше всего голосов получил кандидат от местной партии Ровно Вместе Виктор Шакирзян.
В городе Ровно выборы на должность мэра выиграл кандидат от местной партии Ровно Вместе Виктор Шакирзян.
Он лидирует по данным двух экзит-полов, пишет РадиоТрек.
Результаты опроса телеканала ITV свидетельствуют, что Шакирзян набрал 21,3% голосов.
Соперники Шакирзяна набрали такое колечество голосов избирателей:
- Виталий Коваль от Слуги народа и Александр Третьяк от Европейской солидарности - по 15,8%;
- Олег Осуховский от Свободы - 9,1%.
В то же время экзит-пол, ,который проводили по заказу телеканала Сфера-ТВ, имеет немного другие результаты:
- Шакирзян - 18,61%;
- Коваль - 18,05%;
- Третьяк - 15,41%;
- Осуховский - 8,3%.
Таким образом, в Ровно будут проводить второй тур выборов.
Напомним, Руслан Марцинкив, Сергей Надал и Александр Симчишин, по предварительным данным, сохранят свои должности мэров Ивано-Франковска, Тернополя и Хмельницкого.
Местные выборы 2020
- 25 октября в Украине состоялись местные выборы.
- Украинцы выбирали депутатов местных советов и сельских, поселковых, а также городских голов.
- Впервые выборы проходили по новому избирательному законодательству, с открытыми партийными списками, и с соблюдением гендерных квот.
- Выборы мэров проводились по мажоритарной избирательной системе абсолютного большинства.
- В городах с более чем 75 тыс. жителей избранным городским головой будет считаться кандидат, который набирает 50% голосов и более. Если ни один кандидат не получает более половины голосов, то победитель гонки определится во втором туре, который ориентировочно состоится 15 ноября.
Автор: Анна Багрий