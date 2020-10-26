Выборы в Ивано-Франковске, Тернополе и Хмельницком выиграли действующие мэры - экзит-пол

Руслан Марцинкив, Сергей Надал и Александр Симчишин, по предварительным данным, побеждают в первом туре голосования.
Стали известны результаты местных экзит-полов в Ивано-Франковске, Тернополе и Хмельницком. Согласно их результатам, в первом туре, по предварительным данным, побеждают действующие мэры этих городов.
Выборы в Ивано-Франковске
Руслан Марцинкив от Свободы переизбран на должность мэра города, пишет Курс.
Согласно данным местного экзит-пола, за Марцинкива отдали голоса 86,1% жителей города.
В то же время его конкуренты получили такие результаты:
- Петр Шкутяк, Европейская солидарность– 6,9%;
- Наталья Сербин, Украинская галицкая партия – 3,9%
- Александр Богачев, Слуга народа– 2,4%;
- Василий Стефанишин, Платформа общин – 0,6%
Экзит-пол провел Социологический центр Олега Головенского совместно с агентством новостей Фиртка.
Выборы в Тернополе
В Тернополе в первом туре местных выборов побеждает действующий городской голова Сергей Надал от партии Свобода. Экзит-пол проводило местное издание 20 минут.
По данным экзит-пола, Надал получает поддержку 72,3% избирателей.
По предварительным данным, в городской совет проходят ВО Свобода (43,7%), Европейская солидарность (22,44%), Слуга народа (5,73%) и Порядок, ответственность, справедливость (5,24%). На грани прохождения в горсовет - Сила людей (4,99%) и Голос (4,25%).
Выборы в Хмельницком
В Хмельницком на местных выборах также лидирует представитель политической партии ВО Свобода Александр Симчишин. Об этом свидетельствуют данные экзит-пола, который провело местное издание ВСІМ.
По предварительным данным, Симчишин может получить 81,13% голосов избирателей. Поскольку один из кандидатов вероятно получит более 50% голосов, второго тура выборов не будет.
Конкуренты Симчишина получили такие результаты:
- Инна Ящук от Слуги народа - 10,78%;
- Иван Гончар от Силы и Чести - 3,19%;
- Богдан Лукашук от Батькивщины - 2,94%;
- Андрей Собко от партии За конкретные дела - 1,96%;
В Хмельницкий городской совет есть шансы попасть у партий Команда Симчишина (64,22%), Слуга народа (11,76%) и Батькивщины (5,15%). Близка к попаданию в горсовет партия Европейская солидарность с 4,41%.
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Местные выборы 2020
- 25 октября в Украине состоялись местные выборы.
- Украинцы выбирали депутатов местных советов и сельских, поселковых, а также городских голов.
- Впервые выборы проходили по новому избирательному законодательству, с открытыми партийными списками, и с соблюдением гендерных квот.
- Выборы мэров проводились по мажоритарной избирательной системе абсолютного большинства.
- В городах с более чем 75 тыс. жителей избранным городским головой будет считаться кандидат, который набирает 50% голосов и более. Если ни один кандидат не получает более половины голосов, то победитель гонки определится во втором туре, который ориентировочно состоится 15 ноября.