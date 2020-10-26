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Выборы в Ивано-Франковске, Тернополе и Хмельницком выиграли действующие мэры - экзит-пол

26 октября 2020, 05:59

Руслан Марцинкив, Сергей Надал и Александр Симчишин, по предварительным данным, побеждают в первом туре голосования.

выборы
25 октября в Украине состоялись местные выборы / УНИАН

Стали известны результаты местных экзит-полов в Ивано-Франковске, Тернополе и Хмельницком. Согласно их результатам, в первом туре, по предварительным данным, побеждают действующие мэры этих городов.

Выборы в Ивано-Франковске

Руслан Марцинкив от Свободы переизбран на должность мэра города, пишет Курс.

Согласно данным местного экзит-пола, за Марцинкива отдали голоса 86,1% жителей города.

В то же время его конкуренты получили такие результаты:

  • Петр Шкутяк, Европейская солидарность– 6,9%;
  • Наталья Сербин, Украинская галицкая партия – 3,9%
  • Александр Богачев, Слуга народа– 2,4%;
  • Василий Стефанишин, Платформа общин – 0,6%

Экзит-пол провел Социологический центр Олега Головенского совместно с агентством новостей Фиртка.

Выборы в Тернополе

В Тернополе в первом туре местных выборов побеждает действующий городской голова Сергей Надал от партии Свобода. Экзит-пол проводило местное издание 20 минут.

По данным экзит-пола, Надал получает поддержку 72,3% избирателей.

По предварительным данным, в городской совет проходят ВО Свобода (43,7%), Европейская солидарность (22,44%), Слуга народа (5,73%) и Порядок, ответственность, справедливость (5,24%). На грани прохождения в горсовет - Сила людей (4,99%) и Голос (4,25%).

Выборы в Хмельницком

В Хмельницком на местных выборах также лидирует представитель политической партии ВО Свобода Александр Симчишин. Об этом свидетельствуют данные экзит-пола, который провело местное издание ВСІМ.

По предварительным данным, Симчишин может получить 81,13% голосов избирателей. Поскольку один из кандидатов вероятно получит более 50% голосов, второго тура выборов не будет.

Конкуренты Симчишина получили такие результаты:

  • Инна Ящук от Слуги народа - 10,78%;
  • Иван Гончар от Силы и Чести - 3,19%;
  • Богдан Лукашук от Батькивщины - 2,94%;
  • Андрей Собко от партии За конкретные дела - 1,96%;

В Хмельницкий городской совет есть шансы попасть у партий Команда Симчишина (64,22%), Слуга народа (11,76%) и Батькивщины (5,15%). Близка к попаданию в горсовет партия Европейская солидарность с 4,41%.

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Местные выборы 2020

  • 25 октября в Украине состоялись местные выборы.
  • Украинцы выбирали депутатов местных советов и сельских, поселковых, а также городских голов.
  • Впервые выборы проходили по новому избирательному законодательству, с открытыми партийными списками, и с соблюдением гендерных квот.
  • Выборы мэров проводились по мажоритарной избирательной системе абсолютного большинства.
  • В городах с более чем 75 тыс. жителей избранным городским головой будет считаться кандидат, который набирает 50% голосов и более. Если ни один кандидат не получает более половины голосов, то победитель гонки определится во втором туре, который ориентировочно состоится 15 ноября.
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