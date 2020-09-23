Обвиняемая в сепаратизме Штепа снова пошла в мэры Славянска

Неля Штепа уже похвасталась в Facebook удостоверением кандидата в мэры Славянска.
Нелю Штепу, скандального экс-мэра города Славянск, что на Донетчине, зарегистрировали кандидатом на должность городского головы данного населенного пункта.
Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.
"Родные мои, теперь официально я являюсь кандидатом на должность славянского городского головы от Партии мира и развития. Нас с вами ждет победа. Вместе мы сделаем Славянск достойным, красивым и комфортным городом", – написала Штепа.
Кроме того, Штепа опубликовала в соцсети фотографию удостоверения кандидата под номером 1.
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Неля Штепа - что было ранее:
- Штепу избрали мэром Славянска в 2010 году. После начала войны на Донбассе в 2014 году она вначале поддержала террористов под командованием российского офицера Игоря Гиркина (Стрелкова). Однако позже Штепа отрицала сотрудничество с ними, а утверждала, что якобы пыталась освободить заложников, которых террористы удерживали в захваченных административных зданиях.
- Штепу задержали украинские правоохранители 11 июля 2014 года и объявили подозрение по статьям "посягательство на территориальную целостность Украины" и "создание террористической группы или организации".
- Несколько лет она находилась под следствием в Харьковском СИЗО.
- 20 сентября 2017 года суд Харькова выпустил ее под круглосуточный домашний арест - с обязательством ношения электронного браслета.
- С января 2018 года, после того, как окончился срок домашнего ареста, на нее не распространяется ни одна мера пресечения.
- В марте того же года Апелляционный суд Харьковской области направил дело Штепы в Орджоникидзевский райсуд Харькова, где оно рассматривается до сих пор.
Автор: Дмитрий Видоменко