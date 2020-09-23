Обвиняемая в сепаратизме Штепа снова пошла в мэры Славянска

Неля Штепа / УНИАН

Нелю Штепу, скандального экс-мэра города Славянск, что на Донетчине, зарегистрировали кандидатом на должность городского головы данного населенного пункта.

Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

"Родные мои, теперь официально я являюсь кандидатом на должность славянского городского головы от Партии мира и развития. Нас с вами ждет победа. Вместе мы сделаем Славянск достойным, красивым и комфортным городом", – написала Штепа.

Кроме того, Штепа опубликовала в соцсети фотографию удостоверения кандидата под номером 1.

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